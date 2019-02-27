外交部：希望印巴雙方都能夠保持克制

中評社北京2月27日電／2019年2月27日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：據報道，近日，新西蘭—中國關係促進委員會首席執行官傑柯陛表示，“一帶一路”倡議有利於促進新西蘭國內經濟發展，進一步深化新中關係。請問中方如何看待新西蘭參與“一帶一路”合作的前景？



答：“一帶一路”倡議自提出以來，秉持共商共建共享理念，受到國際社會大多數成員的歡迎和認可，已有越來越多的國家和國際組織參與，並取得了一系列惠及各方的實際成果。中方歡迎所有志同道合的國家參與共建“一帶一路”，願繼續本著共商共建共享的理念，本著開放包容、合作共贏的原則，同各方深入推進互利合作。



問：據報道，尼日利亞國家獨立選舉委員會27日宣布，現任總統、全體進步大會黨總統候選人布哈裡以55.6%的得票率贏得總統大選。中方對此有何評論？



答：我們注意到尼日利亞國家獨立選舉委員會已經公布尼日利亞總統選舉正式結果，對布哈裡先生勝選連任尼日利亞總統表示祝賀。



尼日利亞是中國在非洲的重要戰略合作夥伴。中方一貫高度重視發展中尼戰略夥伴關係，願同尼日利亞新一屆政府攜手努力，加強兩國各領域交流與合作，更好造福兩國人民。



問：周一，在日內瓦召開的聯合國人權理事會會議上，土耳其和英國方面均對中國政府新疆政策表達了關切。中方對此有何回應？



答：我們注意到土耳其和英國方面一些人近來罔顧事實，就新疆問題接連發表不負責任的惡劣表態，中方對此堅決反對。



事實上，你剛才所提到的個別國家，他們很清楚，長期以來，以“東伊運”為首的“東突”暴恐分裂勢力對新疆自治區廣大人民的生命安全構成了最直接、最嚴重的威脅。新疆地區一些人受到極端思想影響和蒙蔽，脫離家庭和社會，缺乏正當職業和工作技能，極易被恐怖和暴力極端勢力拉攏。新疆自治區政府採取的一些措施，正是為了讓這些人能夠掌握一技之能，回歸社會和家庭，通過學習國家法律知識、職業技能、通用語言，開展正常的生產生活，避免使他們進一步成為暴恐分子和極端勢力的受害者、甚至是施害者。這是一種治病於未病，防患於未然的有效舉措。



事實上，這些措施已經取得了明顯成效。新疆自治區主席和新疆自治區的官員，一段時間以來也已經向國際社會反覆介紹有關情況，這其中最主要的就是，新疆已經20多個月沒有發生過傷及無辜平民的暴力和恐怖事件。我想這樣的成就是任何一個不帶偏見的人都應當給予肯定的。



土耳其自身長期遭受恐怖主義和分裂勢力之苦，但土耳其一些人卻無視基本事實，一再抹黑中方反恐和去極端化的努力，污蔑中國新疆自治區政府採取的一些措施，只能說是別有用心。我們敦促剛才你所提到的個別國家，能夠客觀看待中方的反恐和去極端化舉措，停止發表錯誤言論，以實際行動維護國際反恐合作大局。



問：昨天發生了印度軍機入侵巴基斯坦領空，侵犯巴領土主權的事件。巴基斯坦方面呼籲國際社會譴責印方入侵行為，稱這一行為違反聯合國憲章，應推動事態降溫，敦促印方結束在印控克什米爾地區的壓迫行為，通過對話促進地區和平穩定。巴方還表示，事態升級責任在印方。中方對此有何評論？



答：事實上，昨天我在這裡已經回答過有關問題，闡明了中方的原則立場。



我們注意到近來一系列事態的發展，我們也注意到印度和巴基斯坦都已經分別就此表明了立場。正如我昨天所說，印度和巴基斯坦都是南亞重要國家。我們希望雙方都能夠從地區和平穩定大局出發，能夠保持克制，能夠加強對話，妥善處理有關問題，維護雙方的根本利益，維護地區的和平與穩定，避免採取可能使局勢進一步緊張的舉措。



問：還是關於巴基斯坦和印度的問題。巴基斯坦方面稱，巴方今天在克什米爾地區擊落了兩架印度軍機。作為鄰國，中方是否對巴方有關行動表示擔憂？



答：正如我剛才回答巴通社記者提問時所講的，近來發生了一系列的事態，國際社會非常關注。中方的立場非常明確，我們關心的是印巴兩國作為南亞重要國家，能夠保持睦鄰友好的關係，我們關注的是南亞地區能夠保持和平穩定，所以我們希望印巴雙方都能夠保持克制，能夠採取有利於促進對話的舉措，能夠著眼於南亞地區的持久和平穩定，作出積極努力相向而行。



問：國際法院已於2月25日就查戈斯群島案發表咨詢意見，認定英國1965年從毛裡求斯分離查戈斯群島構成國際不法行為，英國應盡快結束對查戈斯群島的管理，各國應協助聯合國大會實現毛裡求斯的非殖民化。請問中方對此有何評論？



答：國際法院就查戈斯群島問題發表的咨詢意見支持了聯合國非殖民化進程，澄清了民族自決權等有關國際法規則，也支持了毛裡求斯的正當合理訴求，中國政府對此表示歡迎。中國也積極參與了本案有關程序，在向法院提交的書面意見中表達了對聯合國非殖民化進程的堅定支持。



問：據報道，朝美兩國領導人第二次會晤可能會討論終戰宣言問題。中方參加過朝鮮戰爭，中方對終戰宣言有何看法？



答：昨天我已經說過，我們期待朝美領導人第二次會晤能夠在現有基礎上取得進一步積極成果。



中方支持半島早日結束戰爭狀態。中方曾經提出並且始終認為，按照“雙軌並進”的思路，同步推進半島無核化與建立半島和平機制，是解決半島問題的有效辦法。我們支持一切有助於實現上述進程的努力，也願意繼續為此發揮我們應有的作用。