韓國瑜太神了　星國韓粉牽線跟百美超市簽約

高雄市跟百美超市簽下3年長約。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪新加坡，除了26日才跟職總平價和昇菘兩大超市簽下總共新台幣逾1億元的3年長約。韓國瑜在第四天的新加坡公開行程，晚宴時突然天外飛來一筆，在韓粉台灣女兒、新加坡保險天後陳明利牽線下，跟百美超市簽下3年長約，總共新台幣3375萬元，將採購漁產品及農漁產加工品，相當振奮人心。



韓國瑜第四天在新加坡的公開行程本來是由高雄市政府在一行人下榻的Orchard Rendezvous Hotel舉辦答謝宴，宴請新加坡來賓、農漁會、民代、市府團隊、隨團媒體等等，不過卻在“保險天后”陳明利牽線下，經過3天的考慮後，立即促成跟百美超市的簽約。



在韓國瑜及高市農業局長吳芳銘共同見證下，高雄農會理事長蕭漢俊和高雄市漁會理事長謝龍隱，一起跟百美超市總裁張偉昌簽下每年總採購金額目標達50萬新幣的3年長約，採購品項包含農產加工品、水產品及其加工品。



市府表示，百美（Prime）超市創建於1984年，隸屬於國際元立集團，超市為其主要事業之一，在新加坡擁有19家連鎖超市，是首批將其超市業務擴展至24小時的公司之一，除進口和供應肉類，蔬菜和海鮮等貨物，也採購國際消費者生活方式商品。目前正在積極推動自有品牌的開發和推廣，以提供消費者額外服務。



韓國瑜表示，他對星馬留下美好印象，感謝兩地朋友對高雄產品的高度評價，貨物能暢流才是交易精神，他對本身產品深具信心，接到訂單才是廣大農漁民的期待，豐收時卻找不到通路訂單；高雄是全台農漁的重要產區，殷切期待打出一條道路，儘管有人說訂單金額不大，與工業金融產品相較微不足道，對農漁業卻意義重大深遠，產品有所價格支撐，感謝萬春集團和百美超市的協助及台灣女兒陳明利的協助。



由於出訪後一直面對來自台灣內部的各種批評，韓國瑜感觸很深，致詞時特別提到，此行感受馬來西亞跟新加坡台商這麼熱情力挺，來幫助高雄的農漁民，真的有如“在家靠父母，出外靠朋友”這句話，心中真的百感交集，感謝大家的幫助。