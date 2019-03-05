中評兩會專訪：政協委員夏先鵬談統一工作

第十三屆全國政協委員、民革中央委員、廈門海事法院院長夏先鵬（中評社圖片） 中評社北京3月5日電（記者 徐夢溪）第十三屆全國政協委員、民革中央委員、廈門海事法院院長夏先鵬日前接受中評社採訪表示，習近平總書記1月2日的對台講話向台灣各界傳遞了明確的積極的信號，有助於台灣各界認清形勢，凝聚共識，積極回應。作為民革黨員，他將向在大陸台胞積極宣傳習總書記重要講話精神，增進台胞對大陸兩岸政策的理解與認同，讓台胞在大陸生活安心放心。



中評社：今年在兩會上的提案是什麼？是如何構思和調研的？



夏先鵬：我今年準備的提案是關於允許台灣中介機構來閩設立分支機構的建議。台灣市場經濟較為成熟定型，中介服務機構相對成熟，執業信譽頗佳。福建省對外開放較早，作為國家對台先行先試區域，有一些探索，也積累了一定經驗。如台灣律師事務所可以在閩設立代表處，台灣律師所可以與大陸律師所聯營合辦律師所等，但台灣律師在大陸地區從事法律事務受到很大的限制，我覺得律師所等作為服務機構的准入再放開一些，在福建省先行先試條件是具備的，沒有什麼負面影響。再比如台灣評估機構的引入，對於大陸評估行業有正面的影響，大陸評估行業發展參差不齊，競爭不充分，服務質量有較大提升空間，台灣評估行業發展較早，有成熟經驗可以借鑒，應該可以在福建先行先試。



中評社：習近平總書記今年年初在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上做出重要講話，您如何看待這次講話的重要性？



夏先鵬：習近平總書記在紀念《告台灣同胞書》40周年紀念會議上的重要講話，是指引新時代對台工作的綱領性文件。習總書記重要講話高屋建瓴、視野宏大、內涵豐富、思想深邃，貫徹著歷史思維、戰略思維、辯證思維、創新思維，凝聚著政治智慧、道德力量，對我們進一步堅定信心，繼續團結廣大台胞在內的中華兒女，共同致力兩岸和平發展，完成祖國和平統一大業，具有重大指導意義，必將產生深遠影響。