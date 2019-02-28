中評鏡頭：仿古台灣船重現台南安平港濱

仿古台灣船“台灣成功號”在台南安平港濱展出。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月28日電（記者 趙家麟）耗資新台幣約1億元打造的仿古木造“台灣成功號”，在歷經斷桅事件後重修，決定長期陳列安平港濱展出，不再下水。“1661台灣船園區”27日晚由市長黃偉哲主持啟用典禮，做為長期展出的先民渡海來台、大航海歷史的教育船，台南也多了一個景點。



仿鄭成功渡海來台時期的“台灣成功號”，是前民進黨籍台南市長許添財任內爭取“文化部”撥款打造，以日本長崎縣松浦史料博物館保存的1706年《唐船之圖》繪卷中“台灣船圖”為藍本，在2008年起由建造，並邀大陸技術協助，2010完工。



“台灣成功號”船體長30公尺、寬7.6公尺、船深3公尺、主桅高28公尺、總重150噸，是台灣首度建造還原大航海時期的海上運輸工具。2010年在安平港下水試航時，曾引起海內外的矚目。



“台灣成功號”原構想要循先民及鄭成功足跡，跨越台灣海峽往福建廈門的鄭成功練兵復台基地及北航到日本九州平戶的鄭成出生地，重溫大航海時代的歷史，扮演台灣、大陸與日本之間的文化交流任務，但2011年出海航訓時卻發生主桅斷裂事故，往後不再出航，台灣成功號的跨海文化交流任務也就此終結。



為了讓這艘耗資約1億台幣的仿古台灣船發揮教育價值，台南市政府在2015年啟動修復，在安平港濱規劃“1661台灣船園區”將台灣成功號長期在岸上展示，並透過公共藝術設計，讓民眾登船參觀，27日晚正式落成啟用。