安倍關注美朝首腦會談動向　期待與不安交織

中評社香港2月27日電／美朝首腦第二次會談，日本首相安倍晉三寄希望於美國總統特朗普能為解決朝鮮綁架日本人問題提供支援。其戰略是請特朗普迫使朝鮮勞動黨委員長金正恩同意舉行對日磋商。共同社分析稱，以同樣構想寄予厚望的去年6月的美朝首腦首次會談後也沒能為日朝磋商打開前景。對傾向於對朝融合的特朗普，日本政府消息人士表示擔憂稱“不知道會否正面提及綁架問題”，將關注今後動向。



▽承諾



“特朗普說出承諾將像上次一樣提供協助的強有力話語。”安倍在26日的眾院總務委員會會議上提及20日與特朗普舉行的電話會談，強調獲得了在美朝會談中提及綁架問題的承諾。



在美朝首腦首次會談後，安倍再三表示“我自己將與金正恩直接面對面”，向朝鮮高層發出對話信號。對此，朝鮮只是反復堅稱“綁架問題已經解決”。



朝鮮以體制保障為首要目標，傾盡全力與美國談判，為了使其把視線轉向日本，安倍將特朗普視為依靠。其中存在的計算是，“擁有強大經濟和軍事實力的美國總統如果提出要求，金正恩也不能無視”（外務省相關人士語）。



▽事與願違



日方希望美國作為超級大國在美朝會談中展現強硬姿態，對朝施加壓力。但事與願違，毫不掩飾友好氛圍的特朗普表示：“與金正恩建立起良好關係。我們將在越南度過非常有意思的兩天半。”



日本政府內部有意見預測“特朗普很有可能提出放寬制裁”（外務省官員語），減輕對朝壓力的憂慮難以消除。



對於原本就面臨“通俄門”和與議會對立等內政問題的特朗普，認為其興趣“僅在於實現朝鮮無核化以留下歷史功績”（首相官邸消息人士語）的看法很強。美國政府相關人士坦言：“綁架是安倍首相的政治課題。美國政府沒有將之定位為緊迫問題。”



▽疑問



即使特朗普提及解決綁架問題，其效果也存在疑問。首次會談後，特朗普在記者會上表示“明確提出了綁架問題”，但聯合聲明中並未寫入相關內容。金正恩的反應也不得而知。



圍繞首次會談後的日朝對話，雖然已獲悉內閣情報官北村滋曾與朝鮮當局人士接觸，但外交渠道的正式磋商並未召開。



官房長官菅義偉在26日的記者會上被問及日朝談判在首次會談後是否取得進展，他盡力給出的回答只是稱“通過各種手段與朝鮮進行接觸，不便透露詳情”。綁架問題仍難覓解決的途徑。