蘇家明：韓國瑜若拚大選　妻可接棒選高市長

蘇家明。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月28日電（記者 黃文杰）中國國民黨桃園市議員蘇家明接受中評社訪問表示，國民黨最終派誰選2020？大家都在看，不管是高雄市長韓國瑜或其他“太陽”，有一件事再清楚不過，那就是這個人要能夠為台灣經濟找出路。韓被民進黨酸“土包子”卻轉換成土包子大軍集結，可能帶動新一波“包子熱”，這就是拼經濟。

他甚至認為，韓國瑜基於國民黨勝選需要出來，韓國瑜夫人李佳芬也可以接棒選高雄市長。



蘇家明，國民黨前組發會主委蘇俊賓的叔叔，桃園升格前，曾任兩屆桃園市長（現在是桃園區），兩屆桃園市民代表會主席以及一屆桃園市民代表會副主席，從政經歷完整。



“總統府”發言人黃重諺日前批評高雄市長韓國瑜是“喝醉酒的土包子”，未料卻意外讓包子爆紅，高巿府“觀光局長”潘恒旭預告將辦包子大賽，韓國瑜日前到新北三重替黨內“立委”補選候選人鄭世維站台，有熱情攤商發送5千個“土包子”給民眾，有人開始流傳：“包子滅東廠”口號，2020用“包子”打敗民進黨。



蘇家明告訴中評社，第一次聽到民進黨用“土包子”罵韓國瑜，覺得非常不禮貌，批評別人土包子是一種傷害，被罵土包子，心情絕對不好受，尤其高雄市民更是情何以堪，難道我們選出一位“土包子市長”嗎？問題是，韓國瑜真的很認真在做事。



他說，今年農曆過年，專程到高雄走走看看，發現到處都是人，到處都是商機，攤販眉開眼笑，真的感受高雄開始“發大財”，韓國瑜更為了“貨出去、人進來”，飛去星馬為高雄市農民拼經濟、拼大訂單，國民黨其他“太陽”，有韓國瑜這樣拼經濟的熱情與活力嗎？



被問到，韓國瑜現在爆紅，就好比當年無黨籍台北市長柯文哲一樣，是否練就“金剛不壞”之身？為何民進黨愈是打韓，韓國瑜的人氣更高？



蘇家明認為，柯文哲已經受傷，很容易發言失誤遭到抨擊，韓國瑜倒是沒有太多負面評價，但是每個人都不是聖人，都可能說錯話，到目前為止，韓國瑜確實是“金剛不壞”之身，倒是他奉勸韓“金剛不壞”也會操勞過度，要好好愛惜與保護身體健康。



被問到，民進黨看到韓流會緊張嗎？不把其他國民黨四顆太陽看在眼裡？“假想敵是韓國瑜”，他說。



韓國瑜與柯文哲的關係？尤其柯文哲、蔡英文與韓國瑜，都有可能參選2020。



蘇家明說，韓國瑜到目前為止，民調還是領先，柯文哲在南部是否受歡迎？還要觀察，研判還是有限。



被問到，選民對政治人物，通常會有“距離美”，南部人會認為台北柯文哲很有能力？蘇家明認為，終究還是要看政績，有所為，有所不為，柯文哲在台北做了什麼？



蘇家明解釋，所謂施政成績，不光是大建設，重點還是拼經濟，想問台北市民有感受柯文哲替台北拼經濟嗎？促進台北經濟繁榮嗎？倒是韓國瑜日前到新北三重，替國民黨“立委”補選的鄭世維站台，“韓流”十分驚人，北部接受韓國瑜贏過南部接受柯文哲。

