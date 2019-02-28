張榮恭：和平協議是兩岸政治談判切入點

中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北2月28日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭接受中評社訪問時表示，如果台灣有意與大陸進行政治談判，可以爭取到更多的時間和空間，緩解大陸的統一急迫感；所以台灣還是要思考一方面恢復兩岸事務性商談，另方面未來如何從開展政治對話到政治談判，其切入點就是和平協議。



張榮恭表示，從台灣過去幾任領導人或國民黨幾任領導人來看，台灣其實不需要“聞政色變”，聽到政治談判就害怕。



張榮恭分析，李登輝任內兩岸關係的兩大進展，一是新加坡的辜汪會談，這是事務性的；一個是上海的辜汪會晤，這是政治性的，回顧這段歷史，應該可以增加台灣的自信。因為上海辜汪會晤之前，李登輝曾交待蕭萬長講了一段話，就是以第二次辜汪會談為起點，凡是海峽兩岸和平發展及國家民主統一的議題，都可以提出來溝通對話。



他表示，正因為台灣這邊發出了政治對話的訊息，大陸才歡迎辜振甫去上海，而辜汪二老在上海的對話，主要內容都是政治性質，辜振甫表達了“中華民國”的地位，大陸的回應是現在兩岸已經開始政治對話了，當時台灣民眾有惶恐嗎？根本沒有。



他說，其次是陳水扁任內多少次講兩岸要建立台海和平穩定機制？這當然要經由政治談判；到馬英九競選時，和平協議是競選政見，也是他的就職承諾；這些都是領導人的部分。



張榮恭提到，國民黨部分，連戰任主席時的2005年，就與中共總書記胡錦濤共同提出謀求和平協議，當時台海危機情況下，台灣人民是認同追求兩岸和平制度化的。這受到其後歷任主席的支持。吳敦義雖然一度刪除洪秀柱的‘‘和平政綱’’，但他最近重新主張國民黨執政後，兩岸應該洽簽和平協議；有志於角逐2020的王金平也是主張談判和平協議。



他表示，這些都屬政治談判範疇，絕非政治談判就對台不利。如果台灣與大陸進行政治談判，反而可以爭取到更多的時間和空間，緩解大陸的統一急迫感，反之，大陸的統一急迫感加強，台灣不獨不統的現狀反而會被壓縮。



張榮恭指出，在一般觀念裡，“一國兩制”是兩岸政治談判同意和平統一後，才加以實行。然而在統一前，大陸仍有單方主導“一國兩制”、片面推進的空間。



他分析，在國際上，最主要的是中國代表權的問題，這部分大陸基本上已完全解決了，台灣目前只剩17個“邦交國”，如果大陸繼續挖取台灣的“邦交國”，會變成所有國家都認同“一個中國”就是“中華人民共和國”，兩岸一國就是被國際認定的事情。



張榮恭說，在社會與經濟上，大陸有很多可以主動實施的空間，從國台辦的“31條”惠台政策後，十幾個省、幾十個地級市少則40、50條對台措施，多則80、90條，這些促進兩岸經濟社會融合的作法，是大陸可以主動進行、單方主導的，這就是片面推進“一國兩制”，這是台灣無法抗拒的事實。因此，台灣還是要思考如何透過兩岸事務性商談與未來開展政治對話直到政治談判，這樣才可為台灣爭取到更多的時間與空間，其中的切入點就是和平協議。



他表示，民進黨現在懂得“急獨”導致“急統”的道理，不敢明目張膽宣布“台獨”，但其“台獨”路線又是大家公認的，所以還是避免不了“台獨”會帶來武力統一的終極結果；“急獨”導致“急統”，“愈毒”造成“愈統”，如果台灣希望當前分治但不分裂的兩岸關係，獲取到更多的和平紅利，終究還是要思考如何談判和平協議，其中包括台灣的國際空間及參與區域經濟整合，以及兩岸的軍信互信機制等，愈是迴避，台灣所失去的會愈多。