中評關注：韓柯若須對決　雙方各有優勢

韓國瑜是否參選2020牽動台灣各政黨以及無黨籍的柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北2月28日電（記者 黃筱筠）不論是《TVBS》、《美麗島電子報》、台灣民意基金會民調，都顯示中國國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲幾乎是2020兩號領先人物，國民黨天王或是民進黨蔡英文、賴清德都難以追趕。柯與韓雖然民調領先，但細看台灣民意基金會民調，卻顯示兩人的優勢各有不同。



依照台灣民意基金會民調顯示，若參選2020的是蔡英文、柯文哲、韓國瑜，蔡是28.2%，柯為29.6%，韓則是34.4%；若是賴清德、柯文哲對上韓國瑜，賴30.0%，柯28.4%，韓34.2%，也就是韓不管對上誰都領先。



但柯文哲與韓國瑜過去關係不錯，韓擔任北農總經理時，柯是韓的長官，去年九合一選舉，韓也沒有現身為國民黨提名的丁守中站台，被解讀是韓與柯有私交。但如果2020一定要韓國瑜對上柯文哲，國民黨才有機會贏，那柯韓兩人對決的可能不是完全沒有。



若從台灣民意基金會民調數據解讀，蔡、柯、韓三足鼎立對決時，柯、韓兩人優勢各有不同。韓國瑜的優勢，在於40歲以上到65歲之間的支持高於柯。韓在45至54歲的支持度為48.2%，55至64歲支持度為40.1%，這兩個年齡層則是柯的弱勢，支持度不到兩成。韓在國民黨認同者高達66.1%支持度，政黨的支持是韓國瑜的優勢。



柯文哲的優勢則是青年、中間選民，加上部分綠軍、部分藍軍。柯在20至24歲的支持度超過韓國瑜，支持度高達51.9%，25至34歲也領先韓，支持度為49.0%，在35至44歲的支持度也都還有43.9%。而中性選民上，柯文哲以37.8%領先韓國瑜的30.2%，而民進黨認同者中有23.6%，以及在國民黨認同者中有28.3%支持柯。而這些政黨認同柯應以淺藍、淺綠為主，但數字也不少，都將近三成。



不過，民調數字中有個特別的地方，就是韓國瑜在台北市支持度最高，竟然比現任北市長柯文哲還要高。韓在台北市支持度有45.8%，柯在自己地盤台北市卻只有19.1%支持度，比蔡英文23.3%還要低。