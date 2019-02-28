就為這事　韓國瑜一天痛罵農委會陳吉仲4次

韓國瑜今天痛批又酸陳吉仲。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜這次出訪馬來西亞簽下農漁產品兩張合作備忘錄，也在新加坡簽下3張長約訂單，成績斐然。不過卻因“農委會主委”陳吉仲一句“都是舊有的通路”，大動肝火，一天痛罵陳吉仲4次。



遭韓國瑜痛批的陳吉仲，入閣前為中興大學應用經濟系特聘教授，曾任中興大學主任秘書。他和前台北運銷公司總經理吳音寧都出身台灣農村陣線，也參與過1988年520農民運動。



韓國瑜27日在高雄觀光行銷記者會上接受聯訪，先痛批“你說陳吉仲啊？就是說我們來跟不來效果都是一樣的囉？”又接著說“所以我們來是白來了？沒來也有這些訂單？按照陳吉仲這種邏輯，韓國瑜在北農幹了四年總經理，就像放了個屁一樣”，最後又說“在陳吉仲嘴巴，韓國瑜永遠是個屁，到底誰講的話才是個屁，大家去思考一下。”



韓國瑜氣還沒消，準備要試吃烏魚子的時候，又罵“講到陳吉仲三個字就氣到吃不了下”。被媒體一路追到台下時，韓國瑜又罵“我們到新加坡跟馬來西亞拼觀光跟外銷，幫農產品找出路，也獲得一定的成績，你就一定要在台灣嗆衰，不停的嗆衰，無聊透頂，沒有水準到了極點，你陳吉仲到海外拼外銷，我韓國瑜一定拍手叫好，為什麼我們在外面一定要講這些，讓人打擊士氣的話嘛，非常無聊，水準奇差無比，太差。”



而在下一場參訪萬春商行時，韓國瑜又表示，我覺得陳吉仲他很大的錯誤是，他在“國內”時，我們卻在海外為了農漁民打拚，他應該要祝福我們、要鼓勵我們、幫我們打氣加油，而不是在後面扯後腿，這是不對的，完全不對，所以剛剛下午的時候我有一點點不太高興。他說，其他縣市長在海外搶訂單，身為高雄市長我也為你祝福，大家是一體的幫忙農民漁民，何苦講話這麼的酸，諷刺性這麼強，沒有必要把我們的努力通通放在地上來踩，何苦呢？太差了。



最後在飯店進行答謝晚宴時，韓國瑜見證跟百美超市簽約上台致詞時再酸陳吉仲，他說，新加坡人幫忙拉訂單，讓他很窩心，比起“國內”有一些酸言酸語，品格高下立判。一整天總共就罵了陳吉仲4次。