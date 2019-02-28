中評關注：吳敦義改口留徵召伏筆為了誰？

吳敦義27 日傍晚補充說明徵召的選項不能完全排除。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨27日下午召開中常會，正式通過2020初選規則，回歸黨章維持現有比例，以民調七成、黨員投票三成的方式進行。但黨主席吳敦義事後向媒體表達，徵召的空間並非沒有，顯然吳聽到基層拱高雄市長韓國瑜出戰2020的強烈聲音，也預留了這樣的伏筆，只是這樣的空間，會不會引來更多爭議，是接下來要關注的重點。



吳敦義在27日的中常會後，為顯慎重，罕見地親自出面向媒體說明初選規則底定的過程，對於媒體詢問未來是否存在“二階段初選”或“徵召”模糊空間，吳強調，不會重演2015年提名後“突然被廢掉”再重新徵召的事件（指換柱）。



但吳敦義27日傍晚會見德國議員後受訪表示，假如在很特殊情況下，也不能完全排除，“不能一開始就講要兩階段，也許99%不會發生，也許1%有機會也說不定”。吳解釋，政黨當然是以致勝為重要目標，要提最好、最強、最安全、沒有風險、最能致勝的人，“假如在很特殊的情況下，真的要考慮到第二階段，那也不能完全排除”。



目前國民黨檯面上表態參選2020的前主席朱立倫和前“立法院長”王金平，兩人民調皆大幅落後韓國瑜，如果韓未能出戰，恐變成國民黨2020是派出二軍參選，對於黨內的士氣以及能否發揮母雞帶小雞的效應都有疑慮。



也因此藍營支持者近來力拱韓國瑜的聲浪可以說是排山倒海而來，連許多“立委”參選人似乎都樂見韓的出戰，希望能沾上韓流的外溢效應，在2020選舉中取得好成績。



所以吳敦義在初選規則底定後，仍預留了空間，未把話講死。這空間即是如果在七月黨代表大會未通過提名人選前，由中常會修改初選規則特別辦法，以徵召方式迎來韓國瑜的出線，和當年的換柱事件是不同程序，是符合國民黨的遊戲規則。



只是這樣的空間對於朱立倫和王金平來說，正面來看可以說是激勵，但負面來說可能引發更多爭議，讓國民黨氣勢更傷，所以接下來會如何發展還有得瞧。