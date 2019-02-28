排灣族頭目答中評：時間站在大陸這邊

排湾族长老章正辉（中评社 海涵摄） 中評社北京2月28日電（記者 海涵）一直以來被大陸視為中國55個少數民族之一的“高山族”其實包括16個不同的族群。這些不同的族群有自己的語言，自己的習俗，自己的文化，自己的頭目或是長老，但相同的是，他們都能歌善舞。



在這16個族群中，有一個擁有美麗名字的族群——“排灣族”。在前往遼寧參訪的台灣少數民族參訪團中，排灣族頭目章正輝也在其列。從溫暖的台灣來到寒冷的北國，章正輝感嘆道，“這是完全不一樣的氛圍，但覺得很開心。”



台灣少數民族參訪團在遼寧的行程豐富多彩、全面立體。既有諸如沈陽故宮博物院、張氏帥府、錫伯族博物館之類的歷史文化行程，也有本溪水洞、棋盤山冰雪世界之類的自然景點觀光。



談及此次的歷史文化行程，章正輝說，可以看出，祖國在很用心地推動傳統文物的保護、傳承和發揚，在促進歷史文化與生活的結合。他談到了少數民族語言的保護。人數少的族群都會面臨語言保護的問題。排灣族大概接近13萬人，在人數上不算少，因此還能保持一定的語言要素、保持一定的流通性。但是在台灣更多的族權已經不足500或者300人，已經是瀕危，幾近滅絕。這就使語言保護面臨著極大的困難。雖然有決心、有力度想要複增，但是由於生活環境已經改變，少數民族語言使用的機會越來越少。語言的作用是溝通傳達交流，最重要的是要應用語言。語言不能單純地通過教學，而是需要一定的環境氛圍。我們提供了一個“語言巢”的概念，即在自己家族裡使用本族群語言。

