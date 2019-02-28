中評鏡頭：柯P機場受訪　記者後還有一排人

結束60小時以色列參訪行程，柯文哲回到桃園機場受訪，臉上難掩疲憊。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園2月28日電（記者 黃文杰）結束四天以色列參訪行程，無黨籍台北市長柯文哲27日傍晚搭機返抵桃園機場，立即在出境大廳接受採訪，當時不少旅客看到“阿伯”在講話，紛紛拿出手機猛拍，站在電視台攝影記者後方，彷彿“後排”記者並現場連線。



以往“大咖”政治人物往返桃園機場，通常都會搭乘自己的專車，倒是柯文哲簡單答覆記者問題，立即轉身，頭也不回拉著行李往外走。



大批媒體跟著搶拍，結果發現，方向卻不是出境大廳的大門，反倒是搭乘電扶梯往地下一層樓，原來是要轉搭機場捷運，直接回台北，這也是“大咖”人物少見。



柯文哲搭機場捷運從機場站回台北市，也沒有在捷運車廂睡覺，還開直播報告，228將再度啟動“一日雙塔”活動，但這次“不硬撐”分兩段騎。



2016年228紀念日時，柯文哲首度挑戰一日雙塔，自27日早上5點26分自富貴角燈塔出發，歷經28小時36分、跨夜，於28日上午10點2分抵達鵝鑾鼻燈塔，完成目標騎完520公里。柯抵達高屏地區時，體力已達到極限，在週遭民眾及車友鼓勵下和本身強烈意志力才完成。



今年228將再度啟動“一日雙塔”活動，根據市府提供行程規劃，柯文哲一早7點從關渡宮出發，預計10點抵達新竹的代天府，接著先搭車返回台北出席228中樞紀念儀式，接術後再接著搭高鐵到嘉義、轉車抵達下半場活動起點，台南的南鯤鯓代天府，預計晚間11點抵達高雄市。



雙城挑戰結束後，柯文哲不急著回台北，計劃留在南部，除拜訪陳水扁外，也規劃至屏東參觀燈會。