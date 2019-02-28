張榮恭：民進黨可控的戰爭邊緣策略未必有效

中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭。（中評社 鴻祥攝） 中評社台北2月28日電（記者 倪鴻祥）蔡英文與“行政院長”蘇貞昌近來頻頻用“開戰說”挑起兩岸緊張關係，中國國民黨中央評議會主席團主席張榮恭接受中評社訪問時表示，從歷次大選的例子來看，民進黨蔡英文政府想製造兩岸緊張來凝聚選票，可是採取 “可控的戰爭邊緣策略”未必有效；國民黨應該打出“和平制度化”的兩岸路線來爭取人民的支持，對比民進黨的‘‘戰爭邊緣牌’’。



張榮恭表示，蔡英文認為，現在兩岸關係緊張應該有利於2020大選，可是從台灣歷屆大選來說，這種觀點非常值得商榷。



他表示，有人認為，1996年台海危機造成李登輝當選，這是以回顧的方式，即李登輝走向“兩國論”及2000年之後走向“台獨”所產生的觀點。還有一種觀點是2000年因為大陸總理朱鎔基嚴厲警告“台獨”，造成台灣民意反彈，導致陳水扁當選。但這兩個例子都值得商榷。



張榮恭向中評社分析，1996年李登輝選舉時的兩岸政策是“國家統一”，包括當年李登輝就職演說提到，“在21世紀兩岸中國人必將完成國家統一的歷史大業”，所以當時李登輝是主張“國家統一”的，並非因為1996年台海危機，使得主張“台獨”的李登輝當選；當時主張“台獨”的其實是代表民進黨參選的彭明敏，彭敏明當時還曾說“李登輝主張是中國人，我才是真正的台灣人。”所以台海危機並非造成主張“台獨”的人當選。



張榮恭並指出，2000年陳水扁以少數票當選，是因為藍營分裂，也不是朱鎔基警告“台獨”使他當選。2008年馬英九提的兩岸政策是和平協議，所以他是因為主張和平而當選；2016年蔡英文主張“維持現狀”，也不是主張對抗才當選，所以現在民進黨採取兩岸對抗的策略，是否真的對民進黨有利？非常令人懷疑。



他指出，蔡英文與蘇貞昌最近的談話，都傾向製造兩岸軍事對立。蔡英文對CNN宣布說要競選連任的同時，亦稱台灣有能力抵抗第一波攻擊，希望周邊的國家一起支援台灣。蘇貞昌說要打街道戰，打山頭戰等等，他們表現出來的是民進黨面對2020大選，採取“可控的戰爭邊緣策略”。



張榮恭指出，如果一旦兩岸高度緊張時，民進黨雖然可以宣布停止大選繼續掌權，但大陸會容許這種狀況持續嗎？是否反而會加速兩岸終局攤牌的到來？民進黨想製造緊張來凝聚選票，從歷次大選例子來看，未必有效，甚至可能適得其反。



他強調，大陸必然不會輕易上當，可是也不會沒反應，包括在外交上。



張榮恭向中評社分析，大陸在蔡英文執政兩年半內就挖了台灣5個“邦交國”，如果今年繼續採取這種做法，並不令人意外，台灣現存17個“邦交國”，如果掉到15個以下就是另一道門檻，這又是一種外交危機了，人民會思考民進黨這種兩岸政策對台灣是否有利。

