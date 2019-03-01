中評：吳榮元、戚嘉林的促統情緣

台灣勞動黨主席吳榮元、中國統一聯盟主席戚嘉林20日受邀出席中評青年對話會（中評社圖片） 中評社北京3月1日電（中評社報道組）“沒有統一，台灣社會就沒有出路。”



“兩岸終將統一。”



台灣勞動黨主席吳榮元、中國統一聯盟主席戚嘉林分別如是說。



2018年聖誕將至的香港，天氣依然溫暖得如同春天。在中評青年的熱烈掌聲中，二位主席在中評社香港總部開啟了同二十餘位中評社青年記者編輯、中評智庫青年研究員的對話，分享了其多年來參與統一運動的心路歷程。



Part1 如何走上統一之路？



台灣問題作為內戰遺留問題，從吳榮元出生那一年1949年就開始存在了，一拖便是七十年。



“兩岸長期分隔對峙，由於經過去中國化教育的扭曲，現在在台灣，自認為自己是中國人，還不太容易，更遑論祖國認同。”吳榮元以此為引，開始同青年們分享其與統派結盟的人生歷程。



生長在內戰初期，於吳榮元而言既是不幸，也是幸事。據他回憶說，1949年國民黨政權敗退台灣，為強化政權法統的正當性和合法性，特別在國民教育中宣傳孫中山學說的三民主義和推翻滿清建立民國的歷史。吳榮元說，我們那一代，儘管受到高壓政策的教育，卻接受了完整的中國民族主義的歷史教育，有一個完整的以中國意識為主體的價值體系。

