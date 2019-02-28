生態環境部：代表委員高度關注大氣污染防治

生態環境部副部長莊國泰（圖片來源：國新辦） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）生態環境部副部長莊國泰27日出席國新辦例行吹風會期間，介紹全國人大代表和全國政協委員的有關大氣污染防治方面的建議和提案以及落實情況。



莊國泰表示，大氣污染防治是廣大群眾普遍關心的問題，也是代表委員高度關注的問題，每年這方面的建議提案數量都比較高。近幾年隨著重點區域，包括京津冀攻堅治理工作取得一定成效後，建議提案數量有所下降。



2018年生態環境部承辦關於大氣污染防治的建議提案約100件，相對上年下降三分之一。代表委員關注的問題，提出的意見建議更加具體，更有針對性。



莊國泰指出，去年經黨中央國務院批准，生態環境部會同有關部門制定《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，由國務院印發實施。計劃中提出要優化“四個結構”，即產業結構、能源結構、運輸結構和用地結構，用地結構很大一部分是空間布局問題。同時提出來要強化“四個支撐”，包括環保執法監督、加強區域聯防聯控、科技創新和宣傳引導。



新一輪的大氣污染防治工作有些新舉措，例如，區域上已經把汾渭平原納入到重點控制區域中來並建立了協作機制，環境空氣質量城市排名已經由原來的74個調整為現在的169個，排名對空氣改善也有一定促進作用。



在科技支撐方面，啟動實施了大氣重污染成因與治理攻關項目，重點對京津冀“2＋26”通道城市的大氣污染成因進行跟蹤研究，初步搞清了“2＋26”城市大氣污染特征及主要來源，並且提出了“一市一策”綜合解決方案，針對每個城市提出相應的治理技術方案。從2018年秋冬季開始，我們把汾渭平原的11個城市納入攻關項目中，進行統籌研究推進。



在大氣污染防治方面，很多代表委員的意見建議都得到了充分的采納，而且轉化成了具體的任務目標、政策措施，這也反映出環境問題涉及到全社會，環境污染防治需要大家共同參與。

