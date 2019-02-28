國新辦：五方面將提案和建議轉化為政策舉措

國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理的情況。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京2月28日電（記者 徐夢溪）國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，介紹2018年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案辦理的情況。國務院新聞辦公室新聞發言人襲艶春在回答記者提問時表示，國務院各部門高度重視代表、委員的提案和建議的辦理，從五方面著手，將提案和建議轉化為具體的政策舉措。

襲艶春介紹說，國務院各部門高度重視代表、委員的提案和建議的辦理，而且認真研究，希望將這些提案和建議轉化為具體的政策舉措。



具體來講主要集中在五個方面：



第一，在緊扣黨和國家重大決策部署，推動打好“三大攻堅戰”方面，代表、委員提出了1100餘件建議提案，約占建議提案總數的10%。



第二，在落實依法治國方略，加強法治政府建設方面，2018年的建議提案當中，涉及加強憲法教育和實施以及法律法規制定修訂的有500餘件，這些提案建議也推動了國務院各部門進一步強化法治意識。



第三，在深化供給側結構性改革，推動經濟高質量發展方面，提出的建議提案有近700件，像發展改革委、工業和信息化部、科技部、財政部等部門就印發了相關的文件，也推動了相關領域的改革發展。



第四，在積極回應人民關切，推動保障和改善民生方面，建議提案數量高達3300餘件，占建議提案總數的近三成。這方面的比例是最高的。



第五，在深化“放管服”改革，推進政府職能轉變方面，代表、委員也提出了很多意見建議，很多都涉及到推進政府簡政放權、放管結合、優化服務。針對這些問題，公安部、自然資源部、商務部等也出台了各項規章制度，推出了“放管服”改革的新舉措。

