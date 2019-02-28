快評：利用2．28謀“獨”　賊心該敗！

中評社快評／今天2月28日，“2．28事件”72周年。27日下午1時許，“台獨”分子陳峻涵在台北市“中正紀念堂”向蔣介石銅像擲粥，被警察帶走。去年同一天，“台獨”分子闖入桃園慈湖陵寢，向蔣介石靈柩淋潑紅油，高呼口號，要求落實“轉型正義”。



對蔣介石銅像、靈柩等進行刑毀，只是“獨派”團體、“台獨”分子利用“2．28事件”謀“獨”的其中一些動作。編造謊言、歪曲歷史，篡改真相，以“讓台灣社會未來成為共同體、一個主權獨立的國家”，才是他們真正要的目標。



“台獨”勢力已於2月24日發起與“2．28”相關的活動，他們要求將“中正紀念堂”轉型為所謂“台灣忠烈祠”，聲稱“若台灣和中國簽下和平協議，2．28大屠殺可能再度發生”。蔡英文27日宣布今年年中會發表關於2．28事件“轉型正義”新報告。“台獨”勢力沆瀣一氣。



1947年到今天，“2．28事件”留下的歷史資料何其多，“2．28”是官民矛盾、統治階級與被統治階級矛盾爆發的產物，是台灣人民自發的愛國愛鄉運動，但“台獨”勢力絕不肯讓“2．28事件”真相呈現，他們不斷將事件歪曲為外省人對本省人的迫害、屠殺，並以此作為鼓吹“台獨”的工具。



國台辦發言人安峰山昨天說，“2．28事件”72周年，每逢這個時候，島內一些綠營政客和“台獨”勢力就會蠢蠢欲動，別有用心地歪曲歷史事實，挑動族群對立，分化台灣社會、惡化兩岸關係，他們這樣做只是為了自己那點選舉的利益和“台獨”的私欲，卻與台灣同胞的根本利益背道而馳。



兩岸民眾對“台獨”勢力操弄“2．28事件”深惡痛絕，“2．28事件”不是“台獨”反中的藉口。人民的眼睛是雪亮的，真相無法篡改，謊言終究會被戳破。“台獨”勢力就算心機用盡，也無法達到目的，洋奴漢奸，賊心該敗！