大華網路報：領導人不知戰危　國之大凶

蘇貞昌的“掃帚抗敵”論引發熱議。 中評社香港2月28日電／最近的台灣海峽，看似平靜，卻隱藏著凶險。



大華網路報集今天專欄說，蔡英文和蘇貞昌，一位是“總統”，一位是“行政院長”，最近都在媒體上不約而同談起了兩岸戰爭，好像兩岸戰爭就在離我們不遠處。這究竟是好事，還是壞事呢？如果領導人知戰危而論戰，那是好事，但如果不知戰危而論戰，那就是國之大凶。那蔡英文與蘇貞昌究竟知不知道戰危呢？我人心中高度懷疑。



孫子一書開頭即說：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。故經之以五，校之以計，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。我們就從這五者來看蔡英文和蘇貞昌究竟是知戰還是不知戰。



所謂道者，令民於上同意者也，可與之死，可與之生，民不詭也。簡單來講，台灣要團結一致，但看看民進黨的施政，無一不是在分化台灣民眾，與上下同意相差何止十萬八千里。以色列是台灣最佳的對照組，以色列上下無分男女，人人皆兵，彼此一心合意，故能在外敵環伺的情形下，維持國家的安全與繁榮。台灣做不到以色列的一半，領導人卻奢談戰爭，豈不是國之大凶！



就天地而言，孫子指的是天時地利客觀條件，但就台灣而言，國際環境更為重要。蔡英文接受外媒專訪時說：“我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力”。這句話有兩個大問題，第一個大問題是把自己的安全寄望在其他國家可以站出來伸援手，也等於是承認自己頂多只能承受第一波攻擊。這種話，絕對不可能出自以色列領導人之口，因為其領導人堅信，“國家安全”只有靠自己，絕對不能靠別人。