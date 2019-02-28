富權：開除吳子嘉改不了蔡英文民調低迷

中評社香港2月28日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，民進黨開除創黨黨員、《美麗島電子報》董事長吳子嘉的黨籍，其籍口除了是“污衊蔡英文”之外，還有一個說不出口的“原罪”，就是《美麗島電子報》每次公佈的民調，都是說民進黨和蔡英文的民調低迷，可能會敗選。前者，在“九合一”選舉中得到應驗，因而令到蔡英文和民進黨中央心驚膽戰，擔心其繼續公佈的蔡英文低迷民調，將會嚴重影響民進黨及其支持者的士氣，導致蔡英文未選先敗，民進黨爭取長期執政的美夢幻滅，因而就先下手為強，即使是不能“斬掉”《美麗島電子報》這顆“毒樹”，也要與吳子嘉作出切割，將之歸類於“非民進黨籍”，《美麗島電子版》對民進黨動搖軍心的影響力就將會消減，進而可以保住“力挺蔡英文”的士氣。



但偏偏是“丁丁碰撞定定”，同樣也是資深民進黨人，並曾任民進黨副秘書長，還在陳水扁時期出任過“研考會”和陸委會副主委，並是民進黨將民調運用於選戰的首創者，在陳水扁二零零零年首次出選“總統”時，在“陳呂配”選戰指揮中心出任負責節制民調部、戰備部、輿情部的“研究群”的副總幹事，從而以民調手段幫助陳水扁贏得“總統”大選，不久前還參加了民進黨主席補選的游盈隆，昨日以“台灣民意基金會”名義舉行公布每月最新民調“二零二零年台灣‘“總統”’大選初探”民調記者會卻指出，根據民調數字，如由蔡英文、韓國瑜、柯文哲對決，韓將以百分之三十四點四的支持度“一馬當先”勝出，柯文哲則囊括百分之二十九點六的選票，蔡英文以百分之二十八點二的支持度緊追在後，韓國瑜領先柯文哲、蔡英文五個百分點以上。而且，無論在何種對戰組合，包括蔡英文對上韓國瑜、柯文哲三強之爭，還是蔡英文面對朱立倫的傳統藍綠對決，抑或是蔡英文與朱立倫、柯文哲三人競爭，蔡英文都位居劣勢，排名墊底。



其實，由游盈隆主導的“台灣民意基金會”每月一報的民調數據，兩年多來一直都是蔡英文的民意支持度低迷，長期就是如此，與《美麗島電子報》近月來所公佈的民調數據一樣。說來也巧，就在民進黨台北市黨部裁決開除吳子嘉黨籍的翌日，正是游盈隆“每月一報”的預定日期，在理論上應當不會是“奧援配合”吳子嘉，但在客觀上卻是形成這樣的效果，重重地打了蔡英文和民進黨的一巴掌。對此，民進黨也要而且必須開除游盈隆的黨籍嗎？