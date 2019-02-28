金特會今日前瞻：會議＋簽字儀式

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／“所有目光投向大都會酒店。”昨晚，在越南首都河內索菲特傳奇大都會酒店，朝美最高領導人進行了20分鐘的一對一談話。談話之前，他們在媒體前短暫亮相期間的表態顯示，兩人都對峰會達成具體成果表示樂觀。這只是第二次金特會的序幕，重頭戲在今天——美朝領導人將在28日舉行“一連串”會談。“金特會2.0”無疑是最近幾天最受矚目的國際大事，這可從昨晚大都會酒店前各國記者擺出的大陣仗看出來。



“我們會觀察即將發生什麼，但他（金正恩）確實想做些偉大的壯舉”“我們克服所有阻礙，今日來到這裡”……27日晚，金正恩與特朗普在河內索菲特傳奇大都會酒店如期見面，開啟第二次會晤。



根據電視直播，兩人先握手，然後在媒體面前坐下交談。特朗普稱讚金正恩是偉大領袖，表示朝鮮會有美好的未來，還形容兩人的關係很好，第一次會晤很成功，期待這次也是“非常成功”的峰會。金正恩則表示，他相信這次會晤會取得豐碩成果，受到所有人歡迎，“我將盡全力實現”。短暫交談後，兩人在翻譯員陪同下，一對一交談了20分鐘，其後共進晚餐。



公開對話時間雖短，包含的信息量卻很大。美聯社稱，特朗普在現場表示，他認為會談將會非常成功，但他“不會在無核化議題上退讓”。當記者詢問是否會宣布朝鮮戰爭正式結束時，特朗普說：“我們拭目以待。”由於特朗普提及朝鮮巨大的發展潛力，英國廣播公司解讀認為，特朗普當面向金正恩許諾“你們國家將有美好的未來”。



“河內峰會開始，特朗普公開‘擁抱’金正恩”，美國《華盛頓郵報》用了這樣一個標題。文章寫道，特朗普稱金正恩為“我的朋友”，表示“滿意”雙方磋商的進度。“有人希望再快一些，但我感到滿意，你也很滿意”，特朗普說。



接著進行的晚宴，美方除特朗普外，還有國務卿蓬佩奧、白宮代理幕僚長馬爾瓦尼參加，朝鮮方面則是金正恩、勞動黨中央委員會副委員長金英哲以及外相李勇浩。



晚宴結束後，特朗普在推特上發文稱，與金正恩的會晤和晚宴非常棒，“期待明天繼續我們的討論”。根據最新消息，特朗普將在河內時間28日下午2時05分與金正恩一起出席簽字儀式，4時召開記者會。



