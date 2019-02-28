國際社會：呼籲克什米爾雙方保持克制

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／當為破解朝核問題的第二次金特會27日在越南舉行時，世界另外兩個核國家——印度和巴基斯坦卻陷入劍拔弩張的緊張局面。26日，印度戰機飛越克什米爾印巴實控線空襲巴境內目標，被認為是近半個世紀以來印度對巴的最冒險行動。一天後，巴戰機也飛越實控線，對印控克什米爾地區進行空襲。印巴都稱擊落對方戰機，有印度飛行員被俘。巴方強調這不是“報復行動”，僅為證明巴基斯坦有能力用同樣方式打擊印方目標。巴總理伊姆蘭·汗在27日的電視講話中向印度發出對話邀請。目前，印方尚未對此作出回應。“保持克制”，這是國際社會對印巴雙方的共同呼籲。英國廣播公司稱，外界希望冷靜的頭腦能迅速占據上風。



因為巴努爾·汗空軍機場距首都伊斯蘭堡不遠，《環球時報》記者27日一整天都能聽到戰機不時飛過的轟鳴。巴方當天一度宣布關閉領空，停飛所有民航航班。印度總理莫迪27日下午則召集軍、警、情報部門高官開會。有消息人士告訴《印度時報》，印度已將德里、孟買等7個城市提至“最高警戒”級別，未來72小時被認為是“關鍵時段”。



27日，印度“zee news”電視台舉辦了一場關於印巴衝突的辯論，演播室被頗有用意地臨時設在“印度門”前。節目嘉賓放出不少狠話，號召民族團結一致對抗巴基斯坦。當天，印度21個反對黨發表聯合聲明，呼籲譴責巴基斯坦，表達對失蹤飛行員的深切擔憂，並敦促政府採取所有措施保護印度主權。



（來源：環球時報）