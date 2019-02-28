新加坡媒體報道韓國瑜最後一晚簽約

新加坡聯合早報報道韓國瑜新聞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪星馬，展開第五天新加坡行程，今天當地新加坡聯合早報也報道韓國瑜昨天跟百美超市簽下每年50萬元新加坡幣的3年合約。另外也報道了國民黨“總統”初選提名採7成民調、3成黨員投票的方式。



聯合早報在06頁的新加坡版，左下角4分之1頁報道“訪新最後一晚，韓國瑜與百美簽署50萬元（新幣）農漁產品協議”，報道也指出，韓國瑜訪新成果累累，農業、創業、旅遊都兼顧，最後一晚更臨時加簽第三宗農漁產品訂單，3年共150萬元新幣。該報道也總計加上前天跟職總平價和昇菘兩間超市達450萬元新幣的協議，此行訪新加坡共簽但總額達600萬元新幣。



另外，聯合早報在17頁的中國版也報道了台灣在野的國民黨中常會，昨天通過2020“總統”初選提名辦法，將採取7成民調、3成黨員投票來決定。報道也指出民進黨2016年執政後政績不佳，2018年底九合一選舉大敗，因此國民黨每位天王都有意角逐大位，但是民調都遜於無意大位的韓國瑜，因此黨內人士為了重返執政，應徵召韓國瑜參選。



韓國瑜出訪馬來西亞跟新加坡共5天，前四天都展開鐵人行程，不過最後一天28日的公開行程，只安排下午2點搭中華航空CI 754班機返台，沒有其他公開行程，不過上午也臨時安排參觀早稻田涉谷高中。