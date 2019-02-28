美貿易代表：美中貿易協議無需提交國會審批

萊泰澤稱美中貿易協議無需國會審批 美國會截圖

中評社華盛頓2月27日電（記者 余東暉）美中貿易談判的美方牽頭人、貿易代表萊泰澤27日表示，特朗普政府無意將可能達成的美中貿易協議提交國會。他稱，這是一個有約束力的“行政協議”，是對301調查案的解決，特朗普已獲得301調查的法律授權，並有憲法賦予的總統行政權力，因而無需將“行政協議”提交國會審批。



美國聯邦眾議院籌款委員會27日就美中貿易舉行專題聽證會。三天前剛與中方在華府結束第七輪中美經貿高層磋商的萊泰澤出席作證三個多小時。他在回應眾議員多吉特質詢特朗普政府打算什麼時候將美中貿易協議提交國會審批時做上述表示。



上周五，特朗普在白宮會見中美雙方談判代表團成員時，當場表示不喜歡以“諒解備忘錄”來稱呼美中貿易協議，他要的是“合同”那樣的協議。萊泰澤當時與特朗普有所爭執，然後說從此不再用“諒解備忘錄”，而叫作“貿易協議”。27日萊泰澤說，這將是一個有約束力的協議，但特朗普政府無意將之提交國會審批，因為這是“行政協議”（executive agreement）。



多吉特對此不表苟同，他稱這是兩國政府間達成的貿易協議，按美國法律規定，必須提交國會審批。萊泰澤反駁，這不是“跨太平洋夥伴協定”（TPP）談判過程，不是自由貿易協定（FTA），只是301調查案的解決。特朗普總統是在運用其301調查法律條款賦予的權力，而且總統還有憲法授予的行政權力，所以無需提交國會審批。