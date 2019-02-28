楊流昌在香港台灣金融機構聯誼會春茗致詞

香港中聯辦台灣事務部部長楊流昌致詞 中評社香港2月28日電（記者 鄭漢龍）香港中聯辦台灣事務部部長楊流昌昨（27日）晚在香港台灣金融機構聯誼會春茗會上發表致詞，全文如下：



尊敬的劉芳榮董事長、林建宏會長，各位台灣金融界的好朋友:大家晚上好！



很高興出席香港台資銀行2019春茗餐會。現在還是正月間，俗話說，正月裡來是新春，未出正月都是年。在此，我代表中央政府駐香港聯絡辦台灣事務部，向大家拜個晚年！祝在座各位新春大吉、萬事如意、恭喜發財！



剛剛過去的2018年，雖然台海形勢仍然複雜嚴峻，但大陸方面秉持一貫的方針政策和為台灣同胞謀福祉的初衷，持續推動兩岸經貿和人員往來，兩岸交流合作再上新台階。兩岸貿易總額2262億美元，同比增長13.2% ，兩岸人員往來超過905萬人次，其中台灣同胞來往大陸首次突破600萬人次，截至去年底，台灣居民到大陸累計已超過1億人次。大陸出台並落實“惠台31條措施”，25個省區市推出了配套措施，眾多台資企業享受稅收優惠、資金補助並參與研發計畫、政府採購和基礎設施建設等項目。大陸還出台台灣居民居住證政策，取消台灣居民就業許可證，極大地便利了台灣同胞在大陸就業、創業、學習和生活。回顧過往，不管形勢如何變化，兩岸關係始終向著和平發展的目標克難前行、穩中有進，這也充分說明兩岸終歸是一家人，是分不開、割不斷的命運共同體！



為推動港台交流深入開展，中聯辦台務部去年也做了大量工作。以我部與在港台灣金融機構互動為例，我們就策劃舉辦了台灣駐港金融機構聯誼會吉林考察之旅，與中銀香港聯合舉辦台資金融機構全球經濟與金融形勢宣講會，支持劉董事長舉辦台資銀行香港政策法規宣講會等等。我們還積極主動為在港金融機構工作的台灣青年朋友聯絡服務，為他們在港聯誼培訓、在粵港澳大灣區參訪交流提供機會和便利 。我們開展這些活動的初衷，就是希望為在香港金融界工作的台灣鄉親做一些實實在在的事，為台資金融機構在香港、在大陸更好發展，更順利拓展業務，提供一些支持和幫助。



展望新的一年，我們充滿期待，也充滿信心。粵港澳大灣區發展規劃綱要前不久剛剛公佈，明確了灣區五大戰略定位，包括建設充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心和“一帶一路”建設的重要支撐等，其內涵包括融入全球市場體系，建成世界級新興產業、先進製造業和現代服務業基地。毫無疑問，粵港澳大灣區將成為國家擴大開放、推進經濟高品質發展的先行區和示範區，香港的金融優勢和國際金融中心地位，也將進一步提升。大陸方面願意率先同台灣同胞分享發展機遇，灣區建設對台灣金融機構來說，也一定是重大機遇。我們相信，只要大家及早謀劃、及早佈局，一定能夠搶得先機，獲得長遠回報。為此，我們計畫於三月下旬組織香港台資金融機構負責人赴灣區考察，向灣區規劃、經濟、金融等部門，實地瞭解灣區現狀，探討合作空間。我們也會繼續回應大家的需求，繼續舉辦相關交流、宣介、座談、考察等等活動，為大家開拓視野、拓展事業，提供更豐富、更準確的資訊，樹立更大的信心。



各位行長、各位朋友:今年伊始，習近平總書記就兩岸和平統一問題發表了最新重要宣示，指出兩岸統一是歷史大勢，和平統一是最好方式，要大力推進兩岸經濟社會融合發展，只要我們久久為功，必定能夠達到兩岸同胞心靈契合，在中華民族偉大復興征程中，兩岸必須統一，也必然統一。我們一再強調，“九二共識”是當前兩岸關係和平發展的政治基礎，兩岸關係好，兩岸同胞的利益福祉才能得到充分維護和增進。新的一年，讓我們大家一起努力，攜手同心，繼續為兩岸關係和平發展貢獻心力，共同為大家的美好未來加油打拼！



最後，再次祝各位身體健康、事業興旺、闔家幸福！謝謝！

