國有企業推動共建一帶一路走深走實

中評社北京2月28日電／作為我國對外經濟合作的重要市場主體，國有企業在推動“一帶一路”建設從“大寫意”轉向“工筆畫”過程中應當發揮積極作用，通過參與互聯互通建設、提升國際合作水平、增進相互理解與信任，推動共建“一帶一路”走深走實、造福人民。



習近平同志在推進“一帶一路”建設工作5周年座談會上指出，過去幾年共建“一帶一路”完成了總體布局，繪就了一幅“大寫意”，今後要聚焦重點、精雕細琢，共同繪制好精謹細膩的“工筆畫”。國有企業是我國對外經濟合作的重要市場主體，在共建“一帶一路”中承擔著重要責任和使命。5年來，國有企業在基礎設施建設、能源資源開發、國際產能合作等領域承擔了一大批具有示範性和帶動性的重大項目和標誌性工程，為推動共建“一帶一路”從理念轉化為行動、從願景轉變為現實作出了積極貢獻。隨著“一帶一路”建設深入推進，國有企業要發揮更加積極的作用，在共同繪制好精謹細膩的“工筆畫”中加強與相關國家和企業溝通協作，推動共建“一帶一路”走深走實、造福人民。



積極參與相關國家互聯互通建設。習近平同志指出，互聯互通是實現包容聯動發展的基礎。“一帶一路”建設對接相關國家政策和發展戰略，通過深化務實合作促進協調聯動發展，有利於實現共同繁榮。廣大發展中國家正在致力於加快工業化、城鎮化進程，進而實現經濟發展和民族振興。國有企業在基礎設施建設相關領域具有豐富的建設運營經驗，在推動相關國家基礎設施互聯互通方面大有可為。中國電力建設集團(以下簡稱“中國電建”)擁有完整的電力建設產業鏈，致力於服務全球能源和基礎設施建設，近年來積極參與中老鐵路、雅萬高鐵等一批重點項目建設，為促進相關國家互聯互通作出了積極貢獻。



不斷提升國際合作水平。國有企業的發展壯大是在開放條件下實現的。新形勢下推動國有企業高質量發展，必須進一步擴大對外開放、提升國際化經營能力。習近平同志強調，共建“一帶一路”是開放的合作平台，秉持的是共商共建共享的基本原則，是中國同世界共享機遇、共謀發展的陽光大道。國有企業要秉持這一原則和理念，深入參與“一帶一路”建設，進一步提升國際化經營水平、培育全球競爭力，幫助相關國家推進工業化、城鎮化和現代化，努力同相關國家和企業共享機遇、共謀發展。近年來，中國電建在參與“一帶一路”建設中，為多個國家提供設計咨詢、工程承包、裝備與貿易供貨等服務，特別是承建的多個水電站項目獲得當地認可，在建設過程中既提升了自身國際化經營能力，也為相關國家的現代化建設作出了貢獻。



努力增進與相關國家的理解與信任。習近平同志指出，“一帶一路”建設要以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明共存超越文明優越，推動各國相互理解、相互尊重、相互信任。國有企業在參與“一帶一路”建設中堅持依法誠信經營，積極投身公益事業，在改善當地民生、推動協調發展、促進文化交流等方面發揮著積極作用。中國電建在“一帶一路”項目建設中為所在國創造了大量就業機會，並鼓勵當地優秀員工到中國學習交流、參加培訓，為當地培養了一大批不同層次的技術人才和管理人才。同時，堅持本土化發展，將一些工程分包給當地公司，促進了當地經濟社會發展。



來源:人民日報 作者:李躍平

