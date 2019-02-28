港交所去年賺93億　符合預期

港交所去年純利及收入均創新高。 中評社香港2月28日電／港交所（388）公布截至2018年底止全年業績，股東應佔溢利93.12億元，按年增長26%，每股基本盈利7.5元，符合市場預期，派第二次中期息每股3.07元，全年合共派6.71元，較2017年的5.4元多24%，惟港交所昨見獲利回吐，收報268元，微跌0.74%。港交所今日將公布新一個三年計劃，對於商品通及新股通尚未達成，行政總裁李小加形容這兩項互聯互通仍是長遠願望。



香港商報報道，期內，港交所收入及其他收益創新高，達158.67億元，按年增長20%，主要由於現貨市場成交額及衍生產品市場成交合約張數同創新高，帶動交易及結算費收入上升。另外，上市公司數目增加，新上市衍生權證及牛熊證數目創新紀錄，亦帶動上市費創下新高。去年香港證券市場首次公開招股集資額高踞全球首位，達2880億元。



去年港股平均每日成交金額1074億元，按年增長22%，創新高。期交所的衍生產品合約平均每日成交張數增長56%，至68.66萬張。營運支出方面則較2017年增加15%，源自僱員費用、資訊技術支出及樓宇支出增加。EBITDA利潤率為74%，較2017年增加1個百分點。



今年新股集資額難如去年強勁



李小加在業績會中表示，去年香港新股集資額全球第一，因去年推出新上市制度，惟他不預期今年的新股集資額會如去年般強勁。對於上海推科創板，他指，內地科技公司無疑可以有多一個上市地點的選擇，而香港仍有其獨特價值。



李小加又稱，粵港澳大灣區建設會給港交所提供非常好的發展機會。港交所和深交所的合作非常全面，港交所也經常和深交所討論在深港通之外的其他合作。他坦言，現時新股通及商品通只是港交所的“抱負”，“與內地交易所合作商品通暫時可能是港交所一廂情願”，但深信終有一天可實現。



另外，債券通在2017年啟動以來，成為越來越重要的定息收入。李小加稱，去年債券通日均成交已達到36億元人民幣，但今年初日均成交額已翻倍。



展望2019年，他表示，市場預期將會面對更多挑戰，但集團仍然充滿信心，港交所具備上佳條件，繼續擔當內地連接國際市場的金融門戶，並深信港交所的業務定位能抓緊未來增長機遇，並具備競爭力，能繼續吸引各地投資者與發行人。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港交所走勢要視乎成交金額，近日大市維持每日逾千億元成交，倘能持續，港交所有望升至280元水平。而港交所要突破280元關口，料成交需增至約2000億元，建議持貨者可訂280元為止賺目標，一旦失守10天線、263元宜部署沽售。

