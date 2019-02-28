降准“靜默期”會有多長

中評社北京2月28日電／央行最新一期貨幣政策執行報告對當前金融機構的存款準備金率進行了通報，現行存准率較之以往有了大幅度的下降。在年初的降准組合拳之後，降准也相應地進入了靜默期。這個期限會有多長，後續降准空間還有多大，都需要從實體經濟需要出發進行考量。



證券日報發表評論員閻岳文章分析，今年以來，央行已經分兩次實施了降准1個百分點，完成了對金融機構實施普惠金融定向降准和新增存款一定比例用於當地貸款的相關考核政策，前一項政策可以視為普降，後一項政策旨在激勵金融機構將更多的信貸資源配置到小微企業和“三農”等普惠金融領域。總的來看，降准的出發點是為了支持實體經濟發展。



在打出一系列的降准組合拳之後，現在6家大型商業銀行（工、農、中、建、交和郵儲）實際執行存准率為12%和13%，中小型商業銀行為10%、11%和11.5%，縣域農村金融機構為7%和8%，政策性銀行為7.5%，財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司為6%。全部金融機構加權平均存款準備金率約為11%。



與其他經濟體相比，我們執行的11%的存准率還是明顯偏高的。這也預示著未來存准率還有相當的下調空間。



在2月20日召開的國務院常務會議上，李克強總理明確指出，“一個月內兩次降准，既是順應市場主體的強烈呼聲，也因中國存款準備金率比世界上任何主要經濟體都高，在這方面有充足的空間。”



對於下一階段的貨幣政策工具使用，央行最近提出，要運用好定向降准、定向中期借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，創新和豐富貨幣政策工具組合，發揮結構性貨幣政策工具精准滴灌的作用。



無論是貨幣政策工具還是財稅政策調整，目標均是要服務好實體經濟和中小微企業，貸款支持力度要加大，減稅經費支持也要落到實處。通過這些努力來引導宏觀經濟平穩運行、長期向好。



文章稱，在預測今年中國經濟走勢方面，國內外機構的看法大同小異，即全年將呈現“前低後穩”的增長態勢。這個態勢不會自己形成，需要各方面政策給予支持和引導，貨幣政策就要承擔“急先鋒”的角色，所以才有了1月份的降准1個百分點。



通過以上分析，我們大致可以分析出今年央行存准率工具的使用脈絡：在1月份降准及各項定向降准政策實施完畢後，會有一段時間的政策靜默期。通過觀察上半年經濟運行狀況，之後視實體經濟的需要再決定是否加大定向降准的力度。在此期間，央行仍會繼續加大力度疏通貨幣政策傳導渠道，創新貨幣政策工具及使用，加快金融改革。



