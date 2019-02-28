中評社北京2月28日電／近年來，數字經濟在移動支付、網絡購物、共享經濟等領域迅猛發展，深刻改變著人們的生產生活方式。構建可持續的數字世界，需要在加強信息技術創新、提升數字化水平、完善法律法規體系、積極參與國際合作方面下更大功夫。



人民日報發表武漢大學信息管理學院教授、人文社科資深教授馬費成文章表示，當今時代，信息技術快速發展、廣泛應用，數字化滲透到社會生產生活的各領域各方面，形成全新的數字經濟。以互聯網、大數據、人工智能為代表的信息技術，已成為全球經濟增長新的驅動力量。習近平總書記指出，要共同推動全球數字化發展，構建可持續的數字世界。這為我們抓住新一輪科技革命和產業變革機遇、推動數字化持續健康發展指明了方向。



近年來，在建設網絡強國、數字中國和智慧社會等戰略舉措推動下，中國數字經濟快速發展。截至2018年6月，中國網民規模達8.02億，互聯網普及率為57.7%。網絡支付用戶規模達5.69億，其中手機支付用戶規模為5.66億。數字經濟在移動支付、網絡購物、共享經濟等領域迅猛發展，深刻改變著人們的生產生活方式。構建可持續的數字世界，應在此基礎上抓住重點、持續用力。



文章提出，構建可持續的數字世界，需要加強信息技術創新。大數據、人工智能、雲計算等信息技術的興起，為數字經濟發展提供了無限可能。抓住這一戰略機遇，必須加大信息技術研發力度，持續釋放數字紅利，加快推動產業升級。當前，中國數字經濟雖然發展迅速，但在核心技術上仍存在明顯短板。實踐證明，不掌握核心技術就會受制於人。面對複雜的國際環境和激烈的國際競爭，必須拿出更多勇氣和智慧，制定立足實際、面向未來的發展戰略，進一步加強基礎研究，補齊技術短板，努力實現重點突破。



構建可持續的數字世界，需要不斷提升數字化水平。中國數字經濟發展速度快、勢頭好，但也存在發展不平衡問題。例如，工農業領域的數字化應用和創新仍顯不足，社會治理、公共服務等領域的數字化水平較低。數字經濟發展需要以信息基礎設施為支撐。中國幅員遼闊，信息基礎設施建設和升級具有規模大、難度高等特點。要堅持統籌兼顧，注重彌合不同地域、不同行業之間的數字鴻溝。當前，應加快數字技術在工農業領域的應用，在充分發揮市場作用的同時，出台相關配套政策，引導數字技術在智能製造、智慧農業等領域持續發力，讓信息技術更好服務經濟社會發展。



構建可持續的數字世界，需要不斷完善法律法規體系。技術革命不僅會帶來經濟社會變革，還會對法律法規的調整和完善提出新要求。大數據、人工智能、雲計算等信息技術的創新和應用，有力促進了數字經濟發展，但也帶來一系列倫理和法律層面的問題與隱患，如個人信息保護、數據權屬、知識產權保護等方面已經凸顯的問題以及自動駕駛、智能機器人研發等領域可能出現的倫理和法律問題。有效解決這些問題，需要及時調整和完善相關法律法規。



構建可持續的數字世界，需要積極參與國際合作。這是由信息技術和信息資源的開放性、共享性特征決定的。現在，信息技術的跨國交流與合作越發頻繁，但網絡空間也面臨諸多風險，如網絡恐怖主義、網絡犯罪等，需要國際社會攜手合作、共同治理。構建可持續的數字世界，迫切需要建立規範各方行為的國際規則。近年來，中國不斷加強同相關國家的交流合作，積極倡導拋棄零和博弈的舊思維，加強交流與溝通，共同應對數字空間風險，共享數字經濟紅利。這對於建立健全數字經濟領域的國際規則體系、推動構建可持續的數字世界、增進信息時代人類共同福祉具有重要意義。





