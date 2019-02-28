遏止“微信售藥”要嚴查也要疏導

中評社北京2月28日電／一瓶價格不到10元的治療風濕性關節疼痛的軟膏，在微商手裡身價就能翻上5倍……連日來，記者在採訪中發現，一些微商已經從化妝品代購轉戰到藥品代購領域，從流感季走俏的磷酸奧司他韋顆粒，再到各大醫院經典的制劑，品種繁多，要價不菲。



東方網發表時評人餘明輝文章表示，“微信售藥”看似借用互聯網的優勢，讓很多人得到一時方面和好處，但實際上卻是隱患重重。比如對患者來說，“微信售藥”讓購藥安全處於不可控狀態，可能帶來用藥危險，尤其是一些非處方藥；對一些代購藥群眾，造成購藥違規，影響自身以後的正產醫保權益等；再一方面，對一些微信商戶來講，“微信售藥”已然不僅是代購的問題，而是涉嫌非法經營藥品。



然而讓人遺憾的是，近些年“微信售藥”在社會的關注和擔憂下不是得到很好的遏制，而是有越來越泛濫的趨勢，令人遺憾令人擔憂，亟需有關方面對此進行有效的遏止。問題是，如何才能有效遏止呢？



文章提出，這需要對方面協調發力、綜合施策，用合力確保治理效力。



首先，需要微信平台切實負起主體監督責任。“微信售藥”是一種新型的非法經營渠道和方式，作為這一平台的主體運營企業，微信有責任有義務對在其平台內進行非法活動和經驗的商戶等進行必要的合規性審查，並及時發現違規商戶，並加以嚴肅的懲治、清理乃至關閉賬號等。



其次，需要相關藥品生產者切實負起責任。據報道，微商在微信平台兜售的代購藥品種類很多，其中既有流感季非常走俏的磷酸奧司他韋顆粒，也有不少醫院的明星院內制劑，如北京兒童醫院的用於治療小兒咳嗽的“遠志杏仁合劑”，首兒所的“膚樂霜”、北醫三院治療風濕性肌肉關節疼痛的外用藥“當紅創傷乳膏”、積水潭醫院自制的“關節痛丸”、北京醫院的“複方甘油乳液”、西苑醫院治療膽囊炎的“複方金錢草膏”、北京中醫醫院自治的特效藥“紅紗條”……口服、外用，一應俱全，幾乎全來自本市各大醫療機構。



俗話說，沒有供給就沒有危險乃至傷害。對目前不少“微信售藥”大都是北京一些醫院的明星院內制劑，而且這些制劑一般都嚴格限制在各院內開藥和銷售，北京相關醫院就有責任對這些藥品更進行必要的出口嚴格管理，進行嚴格的相關藥品銷售清查等，一旦發現違規開藥、買藥，也不管牽扯到何人，都應該進行及時嚴肅處理，或移交部門處理。



再次，需要職能部門切實發揮職能監督責任。“微信售藥”既涉嫌非法經營，又涉嫌違法售藥，還涉嫌擾亂網絡商業秩序，是多重違法。而媒體的報道，就相當於一封強而有力的舉報信，是對藥監、工商、衛生、公安、網監等部門敲響的一記履職警鐘，警示他們快速採取得力措施，對此進行全面有效的清查和監督。



當然，從更深層面和根本上說，要想遏止違法“微信售藥”這一現象，還需更多更深入的配套工作，比如一方面也需要微信平台等積極行動起來，進一步明確平台經營規則，把違法“微信售藥”行為明確排除在外，且明確違規罰則，如罰款乃至微信停權、封號等；另一方面，也需要職能部門針對“微信售藥”這一違法行為，針對微信平台、違規售藥者等明確具體的罰則，並開展及時的常態監管，用巨大的違規成本迫使有關方面都切實負起責任，織密這一違規違法的監督防護網。



此外，還不得不說的，對於一些微信售藥、買藥的合法和切實需求，也不能一味的“堵”，有關方面也需要通過審慎規則制定、嚴格審查等制度完善，對這一現象加以科學疏導，在滿足一些人真實需求的同時，也盡量確保微信購藥途徑用藥的安全。

