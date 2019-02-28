在港讀博人才　入戶深圳“秒批”

今日起，深圳在引進在職人才、留學人員、博士後將實現3分鐘快速辦理入戶。圖為深圳人才招聘會。 中評社香港2月28日電／3分鐘快速辦理，一網搞掂零跑動。



香港文匯報報道，繼去年6月實現大學畢業生引進“秒批”後，深圳“互聯網＋人社”服務今日起再升級，引進在職人才、留學人員、博士後將實現3分鐘快速辦理。據深圳市人力資源和社會保障局透露，“秒批”新政實施後，預計每年將惠及20多萬名各類來深就業創業人才。該局專技處副處長胡雲接受香港文匯報記者採訪時表示，希望新措施能吸引更多由內地赴港讀博士的高層次人才早日回流深圳，加入到相關博士後站點中工作。



據深圳市人力資源和社會保障局副局長趙忠良介紹， 去年，深圳通過“秒批”接受90，881名大學畢業生，佔畢業生總接受人數的83.9%。



面向在職人才留學人員博士後



今年2月21日起，在職人才、留學人員、博士後引進“秒批”業務系統開始試運行，其間已“秒批”通過近400人，包括5名博士後。據透露，本次改革將群體擴大後，預計每年將惠及20多萬名各類來深就業創業人才。“去年，深圳‘海歸’引進數量突破2萬人，‘海歸’總人數已超12萬人，預計新措施也會極大地方便留學回國人才來深落戶工作。”



趙忠良表示，“秒批”服務實現了無需往返多次，一次搞掂；無需紙質材料，一鍵搞掂；無需多部門跑動，一站搞掂；無需人工干預，一網搞掂。以此次實現“秒批”的“招工”引進為例，減少4個內部人工審核環節，減少至少5項紙質申報材料，縮短10個工作日辦理時間，減少人社、發改2次跑動。擴大了零到場、零紙質材料、零排隊、零跑動、零干預的政務模式社會效益。



申請人信用記錄納考察



據深圳人社局配置處副處長李小梅介紹 ，“秒批”業務率先建立誠信申報機制，通過查詢個人信用信息，為信用記錄良好、誠實守信的申請人提供“秒批”便利服務。



同時，該業務開啟承諾制服務模式，將核查端口後移，對“秒批”通過後的業務相關申報材料的完整性、一致性、合規性進行核查，並通過業務抽查、定期返查、交叉檢查等方式加強對秒批業務的事後監管。切實做到信任在先，過程監管，便民利民。



招商銀行的成女士從事了約30年人事工作，她告訴香港文匯報記者：“記得多年前辦人才引進業務，是一個窗口一個窗口地跑。經過不斷改革，速度、效率都在不斷提升。去年銀行總部招的畢業生通過‘秒批’引進和落戶，非常快捷，大大節省了人力和時間。”



中興通訊人事經理廖先生表示，去年公司1，000多名畢業生通過“秒批”引進。“公司第一個辦理‘秒批’的畢業生，當天上午公司在深圳市人才引進系統為其提交了申請，下午就到公安部門辦理了落戶。”



“深圳速度讓我很驚歎！”去年通過“秒批”引進的畢業生楊小姐說。她從北京郵電大學畢業後，入職招商銀行，公司指引她網上申辦畢業生引進和落戶，當天申請即“秒批”通過，第二天辦理了落戶。