俄為何列出“核報復”美國目標？

中評社北京2月28日電／外媒稱，俄羅斯國家電視台一名知名主持人揚言克里姆林宮可以通過襲擊五角大樓和戴維營來進行報復，從而提出了俄羅斯與美國發生核交火的可能性。



美國《華爾街日報》網站2月25日報道稱，俄羅斯最有影響力的一位國家電視台主持人在24日黃金時段總結一周新聞時發表的這番言論，加劇了俄羅斯在一項與華盛頓的冷戰時期核協議破裂後產生的緊張關係。



這名主持人詳細介紹了假如美國或其盟友發射導彈擊中俄羅斯領土的話，俄羅斯可能採取的報復行動，其中包括可能對哪裡發動打擊。



“俄羅斯24”新聞頻道主持人德米特裡·基謝廖夫說，俄羅斯正在研發的一種新型核導彈——潛艇發射的“鋯石”導彈系統——將能夠在不到5分鐘內飛抵美國。



報道認為，這個節目強化了俄羅斯總統普京近日發出的警告，即如果美國在歐洲部署短程和中程導彈，莫斯科將瞄准美方指揮控制中心。



報道稱，普京把他的第4個總統任期押在捍衛俄羅斯的利益、使之不受美國攻擊上。在暫停履行《中導條約》義務後，俄羅斯最近幾周提高了調門。此舉是對華盛頓關於如果莫斯科不銷毀美國聲稱違反該條約的導彈系統，美國就在6個月內退出該協議表態的回應。



自2010年以來，普京一直在監督推進一項數十億美元的重整軍備計劃。設在華盛頓的獨立研究機構軍備控制協會負責人達裡爾·金博爾說，俄羅斯可能準備好了與美國就一項不部署導彈協議進行談判，這可能會阻止一場破壞穩定的軍備競賽。



基謝廖夫說，克里姆林宮領導人的話是“一個承諾，即一旦美國在歐洲部署短程和中程導彈，就打擊決策中心”。

