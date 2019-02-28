威尼斯一日遊觀光客需支付入城稅

中評社香港2月28日電／被列為世界遺產的威尼斯市，市議會已表決通過，將對一日遊觀光客課徵入城稅，成為第一個實行這項政策的意大利城市。



路透社報道，每年約2500萬名觀光客湧入這座潟湖城市，其中約1400萬人僅在威尼斯待一天。許多人帶著食物來威尼斯野餐，並未對當地商家帶來營收。



這項議案昨天晚上獲得威尼斯市議員壓倒性多數支持，市議員表示，威尼斯一日遊觀光客現在每人需支付3歐元入城稅。



威尼斯入城稅2020年起將調漲至6歐元至10歐元不等，視觀光客在旅遊旺季或淡季前來而定。



中央社援引報道，支持這項計劃的威尼斯市長布魯納羅說：“這是威尼斯遊客流量管理的重大轉捩點。”



最近數十年來，威尼斯人口急遽下降，從二戰後約17萬5000人降至如今5萬人左右。威尼斯居民痛苦抱怨，這座城市已被觀光客淹沒，居民還得負責清潔和安全開支。



威尼斯市議會並未詳細說明如何收取這項費用，但布魯納羅建議，把入城稅轉嫁到觀光客前來威尼斯的交通費上。



至於住在威尼斯當地旅館的遊客不需要支付入城稅，原因是旅館費用已含旅遊稅，而6歲以下孩童也毋須支付入城稅。



威尼斯所在的威尼托地區首長柴亞歡迎這項決定，他表示這可把這座城市的地位提升為露天博物館。 柴亞今天說：“威尼斯需要尊重，就像博物館、體育館、電影院、火車和飛機一樣，都需要有計劃性訪問…唯有這樣，觀光客和城市才能永續成長。”