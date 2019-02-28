內地高校研機器人可俯身拾物

中評社香港2月28日電／智能時代無所不能，無人機正在記錄生活，自動駕駛汽車正上路測試，仿人服務機器人正上演“隔空取物”。近日，東北大學王世雄、王凱、蘇卓三人在機械工程與自動化學院教授陸志國的指導下，共同研發設計了一款雙臂輪式仿人服務機器人，可代替人跨越時空處理事務。這款機器人利用網絡實現兩空間的信息交互，用戶使用VR設備獲得機器人空間的圖像信息，基於此做出相應判斷及動作，異空間機器人將跟隨完成動作。



據東北新聞網報道，目前，機器人市場呈現“啞鈴型”的發展狀態，高端市場智能程度高、投入成本大、產品產出少，如全自由度仿人機器人；低端市場投入低、產出高，但智能程度相對單一，如掃地機器人。針對市場現狀，王世雄帶領團隊選擇從中端市場入手。



該團隊使用運動捕捉設備獲取人的肢體運動數據，通過網絡傳輸給機器人，送達至機器人的每一關節，實現機器人與操作者在肢體運動上的協同效果。機器人身上安裝有雙目攝像頭，采集機器人的環境信息，通過網絡傳輸到操作者端的VR設備，建構起立體場景，使操作者有一種身臨其境的感覺，便於其結合環境信息做出正確判斷。同時，團隊還在機器人和操作者兩端安裝了語音采集和播放設備，借助網絡傳輸，可實現兩個空間語音的實時交互。

