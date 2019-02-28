白宮阻止記者採訪特金晚宴　四家媒體同聲抨擊

中評社香港2月28日電／白宮今天阻止路透社、美聯社、彭博社、洛杉磯時報的記者採訪美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的晚宴，因為他們其中兩人在特朗普開始與金正恩互動時提問。這些人是主跑白宮的記者，跟著美國總統到處跑並做報道。



中央社報道，這些記者通常來說會直接對總統提出問題，今天他們一如往常，在兩個分開的機會中問特朗普有關峰會，以及他的前私人律師柯恩在在國會作證等問題。



華盛頓郵報報道指出，那些記者稍後被排除在晚宴的採訪之外，因為白宮發言人桑德斯說，他們“先前提出的問題太過敏感”。



這些主跑白宮新聞的記者報道特朗普和金正恩首次會面和握手。在那簡短的會議，當攝影機都正拍攝的情況下，路透社記者梅森問特朗普他要在峰會達到什麼目標，及他對朝鮮非核化的要求是否已經縮手。



特朗普對第一個問題回答得較長，但對第二個問題，他只回答了“沒有”。



美聯社記者雷米爾接著問特朗普是否期待終結兩韓鬥爭，特朗普回說：“我們再看看。”



那些記者被請出房間，但稍後在特朗普和金正恩坐定後，他們被帶回去。



在主跑白宮記者的提問總結後，美聯社的雷米爾問特朗普是否對柯恩的證詞做出回應，尤其柯恩準備發表的言論已經公開，對此特朗普皺眉並搖頭。



柯恩稱特朗普是種族主義者、騙子、作弊的人。