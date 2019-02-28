人民幣對美元匯率中間價下調44個基點

中評社香港2月28日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，28日人民幣對美元匯率中間價報6.6901，較前一交易日下調44個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2019年2月28日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.6901元，1歐元對人民幣7.6082元，100日元對人民幣6.0321元，1港元對人民幣0.85231元，1英鎊對人民幣8.9057元，1澳大利亞元對人民幣4.7802元，1新西蘭元對人民幣4.5809元，1新加坡元對人民幣4.9609元，1瑞士法郎對人民幣6.6841元，1加拿大元對人民幣5.0882元，人民幣1元對0.60797馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.8367俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0825南非蘭特，人民幣1元對167.32韓元，人民幣1元對0.54911阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.56065沙特裡亞爾，人民幣1元對41.5409匈牙利福林，人民幣1元對0.56679波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9805丹麥克朗，人民幣1元對1.3857瑞典克朗，人民幣1元對1.2779挪威克朗，人民幣1元對0.79446土耳其裡拉，人民幣1元對2.8652墨西哥比索，人民幣1元對4.6993泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.6857。