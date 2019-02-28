朝鮮媒體報道特朗普金正恩相見歡

中評社香港2月28日電／朝鮮官媒中央通信社今天報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩和美國總統特朗普27日在越南河內舉行會晤，為取得全面、具有劃時代意義的豐碩成果，進行了深入交流。



韓國聯合新聞通訊社今天指出，朝鮮官媒這次在27日會談結束數小時內，對川金會作出迅速的報道，不同於以往。此外，朝鮮中央通信社還簡要介紹兩位領導人將於今天舉行的一系列會談。



時隔260天，特朗普與金正恩去年6月12日在新加坡舉行第一次高峰會談後，2月27日重聚於越南河內，進行第二次高峰會談。



中央通信社報道，為結束敵對和反目的惡性循環，迎接和平繁榮的新時代，兩國領導人當天帶著殷切希望，秉承向上進取精神，作出果斷決定在河內重逢，開啟具有歷史意義的第二次朝鮮美國高峰會談。



報道指出，在全世界的矚目和期待下，金正恩與特朗普再度會面並緊緊握手，在單獨會談中進行了坦誠的對話。隨後雙方共進晚餐，為在此次會談中取得全面、具有劃時代意義的成果進行了坦誠、深入的交流。



特朗普表示，第一次特金會頗為成功，期待第二次會談取得堪比或凌駕首次會談的成果。他說，其間美國朝鮮在多個領域取得不少進展，最大的進展是美國朝鮮關係得到改善，“我們的關係非常良好”。



特朗普說，朝鮮擁有巨大的經濟發展潛力，將迎接非常光明的未來。他還對金正恩說：“你是偉大的領導人，我們會為促成這一未來而提供協助。”