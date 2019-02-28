前律師語出驚人　特朗普連任失利交接恐不平順

中評社香港2月28日電／美國總統特朗普的前律師柯恩今天告訴國會，過去10年特朗普下令他去恐嚇某人或某公司“約達500次之多”。柯恩提到，若特朗普輸掉2020年總統大選，恐不會和平交接政權。



中央社報道，柯恩（Michael Cohen）今天在眾議院政府改革暨監督委員會作證時說：“以我為特朗普工作的經驗，我擔心若特朗普2020年輸掉總統大選，政權交接將不平順。”



● 特朗普毀了我 我不能再讓他毀了國家



曾說過會為特朗普擋子彈的柯恩，是在聽證結尾時說出這番話，並說正是因為擔心2020的政權交接，讓他今天願意現身國會。



他說：“我做了不妥的事，有時是特朗普先生下令我做的。我盲目遵從他的命令，對特朗普先生的忠誠令我付出全部代價：我的家庭和諧、友誼、法律執照、我的公司、我的生活、我的榮譽、聲望，很快地連自由都不可得。我將不再坐視、沉默，讓他像對我一般去治國。”



柯恩擔任特朗普的私人律師長達10年，為特朗普擺平許多事，他今天在眾議院政府改革暨監督委員會作證，形容他的前老闆“雖令人著迷，卻也有嚴重缺陷”，是個“說謊毫不猶豫”的騙子。



柯恩感嘆自己過去對特朗普的愚忠，並為他替特朗普“掩飾非法行為”感到羞恥。