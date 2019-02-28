堅決破除形式主義官僚主義

圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／習近平總書記在十九屆中央紀委三次全會上強調，加強黨的政治建設，保證全黨集中統一、令行禁止，要把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務。



2012年11月15日，習近平總書記在十八屆中央政治局常委第一次與媒體集體見面會上就指出，“一些黨員幹部中發生的貪污腐敗、脫離群眾、形式主義、官僚主義等問題，必須下大氣力解決”。6年多來，以習近平同志為核心的黨中央制定並堅決執行八項規定，堅持不懈反對“四風”，對整治形式主義、官僚主義的要求一以貫之又不斷深入。



三次全會把“以黨的政治建設為統領，堅決破除形式主義、官僚主義”作為今年重點工作任務，提升到黨的政治建設的高度，表明了我們黨整治這一頑瘴痼疾的堅定決心。



形式主義、官僚主義本質上是政治問題



深刻認識形式主義、官僚主義本質，是推動解決問題的前提。三次全會工作報告強調：“從堅持政治原則、嚴明政治紀律的高度，深化集中整治形式主義、官僚主義成果，深刻剖析成因，推動綜合施治。”



——形式主義、官僚主義主要表現形式是不作為、不負責、不擔當，貽誤工作、勞民傷財。



2018年11月28日，中央紀委公開曝光六起形式主義、官僚主義典型問題，其中第一起便涉及內蒙古自治區扶貧辦原黨組書記、主任劉忠誠。經查，劉忠誠等人在貧困戶建檔立卡工作中，以文件落實文件，在未深入調研的情況下，“一刀切”地將貧困人口僅局限在國家級、自治區級貧困旗縣，導致精准扶貧基礎性工作不扎實、貧困戶漏評率高等問題。



“這是落實黨中央重大決策部署照本宣科、生搬硬套、重形式不重實效的典型表現。”內蒙古自治區紀委監委相關負責人介紹，自治區紀委監委對此嚴肅問責。