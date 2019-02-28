美電信行業高管：打壓華為是“政治目的”

（圖片來源：網絡） 中評社北京2月28日電／正在西班牙巴塞羅那召開的世界移動通信大會（簡稱“巴展”）上，5G成為備受關注的焦點話題。在各國參展商中，一支由美國各部門官員組成的代表團顯得有些特別。他們頻頻會晤歐洲政界人士和網絡運營商代表，為的是當面陳述美方的理由，勸阻他們採用中國參展商華為的5G移動通信技術。然而，華盛頓的盟友和夥伴似乎並不買賬。美媒稱，華為仍在與包括美國盟友在內的國家簽訂新的5G合同。甚至有美國電信行業高管對《環球時報》記者直言，美國打壓華為就是出於“政治目的”。



“美國將華為事件戰火引向整個電信行業”。據美國《華爾街日報》27日報道，美國派出由國務院、國防部和商務部高級官員以及美國聯邦通信委員會主席組成的龐大代表團，直接向匯聚於此的逾10萬名電信行業領袖和從業人員闡明抵制華為的理由。



英國《金融時報》27日稱，美國國務院負責網絡和國際通信事務的副助理國務卿斯特雷耶與美國聯邦通信委員會主席、國防部副部長一同發表講話時，沒有拿出華為安裝“後門”或其設備被中國政府利用的具體證據，只是說：“對美國網絡的威脅直接影響我們盟國的安全，就像對我們盟國網絡的威脅直接影響美國網絡的安全一樣。為此，我們要求其他國家的政府和私營部門考慮華為和其他中國信息技術公司的威脅。”



《華爾街日報》注意到，美國代表團26日向活動主辦方借了一個展位，舉辦新聞發布會。美國官員在講話時沒有講台，也沒有麥克風，說話聲不時被場內的噪音蓋住。據報道，美國政府每年都派官員參會，了解所展出的新技術。但公開向華為發難這樣的做法不常見。



與此同時，華為也在展開宣傳攻勢，反擊美國代表團的言論。華為的花瓣型標誌在巴展會場內隨處可見，與會者佩戴的正式名牌的掛繩上也有華為的標誌。美國對華為的打壓並沒有影響到與會人士對華為5G產品的熱情。《環球時報》記者注意到，華為剛剛發布的5G折叠屏手機HUAWEI Mate X可能是本次大會上被拍照最多的展品。從25日開展起，圍著華為終端的展台前拍照的各國參觀者就從沒間斷過。與其他參展商開放式的展台不同，由於過於火爆，參觀者需要事先取得企業方提供的邀請證才能進入華為展廳參觀。



“華為是一家非常有能力的公司，它在目標市場是非常成功的，”美國電話電報公司（AT＆T）移動事業部副部長羅伯特·波亞諾伏斯基27日對《環球時報》記者說。當被問及目前美國對華為的打壓是否出於政治目的時，波亞諾伏斯基毫不猶豫地回答道“當然是的”。



