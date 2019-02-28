趙克志：築牢維護首都安全穩定的堅固屏障

圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／國務委員、公安部部長趙克志27日在北京、河北檢查環京“護城河”安保工作時強調，要認真貫徹落實習近平總書記重要指示精神，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，進一步強化政治擔當、加強整體防控、狠抓工作落實，確保環京“護城河”各項安保工作措施落到實處，切實築牢維護首都安全穩定的堅固屏障，努力為全國兩會順利召開營造和諧穩定社會環境。



趙克志先後來到北京市大興區禮賢公安檢查站、河北省公安廳高速公路交警總隊涿州公安檢查站和環京“護城河”指揮部，實地查看安保措施落實情況，看望慰問奮戰在安保執勤一線的公安民警和警務輔助人員。他要求，要牢固樹立“首都穩、全國穩”思想，嚴格落實各項安檢措施，織牢織密進京通道查控網絡，確保進入北京的人乾淨、物乾淨、車乾淨，切實為維護首都安全穩定把好關、守好門。要充分運用智慧公安建設成效，不斷提高安檢查控的精准性、高效性，努力實現保安全和保民生的有機統一。要落實屬地責任、完善協作機制，全面加強社會面巡邏防控，強化矛盾糾紛排查化解，嚴防發生暴力恐怖和個人極端案事件。要加強隊伍管理，關心關愛民警，確保公安隊伍始終保持高昂的鬥志和旺盛的戰鬥力，堅決打贏全國兩會安保維穩這場硬仗。



（來源：新華網）