韓正：摸清糧食庫存家底　守住管好天下糧倉

新華社記者王曄攝 中評社北京2月28日電／中共中央政治局常委、國務院副總理韓正27日出席全國政策性糧食庫存數量和質量大清查動員電視電話會議並講話。



韓正表示，糧食安全始終是關係經濟發展、社會穩定和國家安全的全局性、戰略性問題，任何時候都不能放鬆。開展全國政策性糧食庫存數量和質量大清查，是黨中央、國務院作出的重大決策部署。各地區、各部門一定要高度重視，扎實做好大清查工作，切實摸清糧食庫存家底，始終守住管好天下糧倉，向黨和國家交一本實實在在的“明白賬”，為確保國家糧食安全作出貢獻。



韓正強調，在充分肯定糧食工作取得成績的同時，也要清醒看到，政策性糧食庫存管理還存在一些問題和薄弱環節。這次大清查工作必須堅持問題導向、結果導向，既要查清糧食庫存數量和質量，也要排查問題隱患。要運用大清查結果，建立具體到承儲庫點的數據庫，推動實行在線實時監管，提高庫存管理水平。要加快推動糧食安全保障立法修規，改革完善政府糧食儲備管理體制。



韓正表示，這次大清查工作時間緊、任務重、要求高。各地區、各部門要從實際出發，創新方式方法，把工作做得細而又細、實而又實，確保大清查各項任務落實到位。要強化統籌協調，部際協調機制要充分發揮“總調度”作用，地方各級大清查協調機制也要加強協同聯動，促進橫向互通、上下聯動，形成強大工作合力。要壓實工作責任，強化對中央儲備糧管理和中央事權糧食政策執行情況的考核監督，把本次大清查納入國務院糧食安全省長責任制考核內容，逐級落實地方政府和政策執行主體責任。要完善保障措施，選調講政治、懂業務、有擔當的同志參加大清查，加強經費保障和裝備保障。



何立峰通報全國大清查試點情況並部署大清查具體工作，黑龍江、湖北、廣東、陝西省有關負責人在分會場作了發言。



全國政策性糧食庫存數量和質量大清查部際協調機制成員單位、有關部門單位和企業負責人在主會場參加會議，地方各級政府及有關部門單位負責人在分會場參加會議。



（來源：新華網）