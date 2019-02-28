美聯儲主席：將“很快”宣布結束縮表計劃安排

中評社香港2月28日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾27日表示，美聯儲將“很快”宣布結束縮減資產負債表的計劃安排，預計將於“今年晚些時候”停止縮表。



新華社報道，鮑威爾當天出席美國國會眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告舉行的聽證會時表示，美聯儲內部已接近就完成資產負債表正常化的計劃達成一致，“我們將很快宣布一些消息”。此外，鮑威爾還重申美聯儲將對未來貨幣政策調整保持耐心。



鮑威爾此前一天出席參議院銀行委員會舉行的聽證會時表示，美聯儲將根據經濟和金融形勢發展調整縮表計劃的細節。他認為，從長期來看，美聯儲資產負債表的規模將取決於對銀行準備金等負債的需求。他預計，加上緩衝資金後，未來美聯儲的銀行準備金規模可能在1萬億美元左右，低於目前約1.6萬億美元的水平。



美聯儲將於3月19日至20日召開下一次貨幣政策例會，鮑威爾的上述言論令市場對美聯儲最早將於3月份宣布結束縮表計劃的預期迅速升溫。美聯儲自2017年10月開始啟動漸進式縮表計劃，美聯儲資產規模已從4.5萬億美元降至目前約4萬億美元的水平。



談到美國經濟，鮑威爾在聽證會上表示，總體而言美國經濟狀況健康，但在過去幾個月也看到一些“相反的趨勢和相互矛盾的信號”，主要包括歐洲等全球主要經濟體增長放緩、英國“脫歐”等政策不確定性增加等。美聯儲正密切關注這些事態的發展。