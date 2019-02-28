證監會主席：“四必須一合力”回應股民關切

新聞視頻截圖 中評社北京2月28日電／昨日下午，證監會主席易會滿，副主席李超、方星海及上交所理事長黃紅元等出席國新辦發布會，介紹設立科創板並試點註冊制，進一步促進資本市場穩定健康發展有關情況。這是易會滿履新滿月後首次在媒體聚光燈下公開亮相。



中央經濟工作會議提出，資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地。



在發布會上，證監會對科創板目前的進展、制度建設及市場關心的多方面問題進行了詳盡介紹，同時也對資本市場改革開放做出闡述。



解答科創板熱點三問



設立科創板並試點註冊制對於支持科技創新、推動經濟高質量發展、推進資本市場市場化改革和加快上海國際金融中心建設具有重要戰略意義。



易會滿表示，科創板設立的目的在於增強資本市場對實體經濟的包容性，更好地服務具有核心技術、行業領先、有良好發展前景和口碑的企業，通過改革進一步完善支持創新的資本形成機制。設立科創板將堅持“嚴標準、穩起步”的原則，細化相關制度安排，完善風險應對預案，加強投資者教育，注重各市場之間的平衡，確保科創板並試點註冊制平穩啟動實施。



此外，對於市場關心的科創板與創業板、新三板之間的關係，易會滿介紹道，科創板和現有的主板、中小板、創業板以及新三板都是多層次資本市場體系的重要組成部分。“科創板不是一個簡單的‘板’的增加，核心在於制度創新、在於改革，同時又進一步支持科創。”他表示，證監會將會認真評估推出科創板以後改革創新的效果，並統籌推進創業板和新三板的改革，更好地為經濟高質量發展提供服務。



對於落實落地的情況，據悉上交所目前正根據徵求意見情況對相關業務規則進行完善，證監會的兩個辦法28日將結束徵求意見。