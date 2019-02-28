“立委”補選　羅文嘉：不論結果正面看待

中評社台北2月28日電／民進黨秘書長羅文嘉今天被媒體問到，新北三重、台南“立委”補選掉任何一席，恐影響蔡英文連任時表示，會用正面態度看待，不管結果如何，都會給支持者最好的課題學習。



新北三重、彰化縣、台南市等“立委”補選將於3月16日投票。羅文嘉今天代表民進黨出席義光教會的追思禮拜，他會後接受媒體訪問，談到補選選情。



中央社報道，羅文嘉指出，目前黨內掌握民調選舉評估，三重的“立委”候選人余天呈現穩定領先，台南的“立委”候選人郭國文戰況膠著激烈，昨天民進黨中常會到台南，就是希望在地方的公職和黨職人員能夠把過去選舉競爭或地方因素暫時放一邊。



他說，在台南選區，民進黨應該要贏，如果分裂造成選舉失敗，“苦果是大家一起承擔”，希望民進黨內支持者認清，如果愛這個土地、愛這個黨，應該集中支持郭國文。



媒體追問，如果新北或台南“立委”補選掉一席，恐怕影響蔡英文連任之路。



羅文嘉回應表示，他是持正面態度看待，去年選舉結束後，是民進黨最辛苦、最谷底的時候，民進黨支持者別無選擇就是團結，不能再有分裂；如果這次有任何因為分裂、內部分歧造成再次嘗到失敗苦果，這也是大家必須面對、再次體驗這樣的教訓，所以他自己以正面態度看待，不管結果如何，都會給民進黨支持者最好的課題和學習，只有用更團結的心捍衛這塊土地，才能面對一切困難和度過最艱苦的時刻。