金正恩和特朗普結束一對一會談

金正恩與特朗普散步（圖片來源：路透社） 中評社北京2月28日電／朝鮮最高領導人金正恩與美國總統特朗普28日繼續在河內進行會晤。在簡短回答記者提問後，金正恩與特朗普進行了一對一會談。



據韓聯社報道，朝美領導人結束當天30餘分鐘的一對一會談後，在會場外散步，期間兩人還和美國國務卿蓬佩奧和朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲交談。去年在新加坡會晤時，兩人也曾在午餐後一起散步。



據白宮發布的消息，雙方將於當地時間9時45分許舉行擴大會談，11時55分共進午餐，並計劃下午簽署《河內宣言》。



（來源：新華網）