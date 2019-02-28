俄羅斯將制定人工智能國家戰略

中評社香港2月28日電／俄羅斯總統網站27日公布的一份文件稱，俄將於今年6月制定人工智能領域的國家戰略。



新華社報道，根據總統網站公布的這份總統國情咨文所涉任務實施清單，俄政府被責成在今年6月15日之前制定出俄在人工智能領域的國家戰略，並在7月1日之前制定出額外措施，以刺激對人工智能、物聯網、機器人技術和大數據處理領域內的中小企業高科技項目的投資。



俄總統普京要求，政府在今年年底前批准國家通信網絡和數據儲存處理基礎設施發展總體綱要；在2021年年底前將俄所有中小學接入高速互聯網；在2022年1月1日前建成15個科學教育中心，其中位於彼爾姆邊疆區等地的5個科教中心應在今年年底前開始運作。



普京還要求在明年年底前確保俄民眾能享受根據需求內容分類的國家和地方政府綜合服務，包括訪問統一的國家和地方政府服務網站。



普京20日向議會兩院發表國情咨文，詳盡闡述了改善民生、發展經濟和維護國家安全等問題，並宣布了一系列應對措施。他表示俄羅斯將實施人工智能等領域的科研計劃，加強科學基礎設施建設，以形成強大的科技基礎。



2月11日，美國總統特朗普簽署行政令啟動“美國人工智能倡議”,旨在從國家戰略層面調動更多聯邦資金和資源用於人工智能研發，以應對來自“戰略競爭者和外國對手”的挑戰，確保美國在該領域的領先地位。