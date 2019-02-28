內蒙古“2·23”事故中5名公職人員被查

中評社北京2月28日電／據中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會微博消息，錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗銀漫礦業公司“2·23”重大生產安全事故中，西烏珠穆沁旗旗委常委、政府副旗長高曉波，西烏珠穆沁旗應急管理局黨組書記、局長司全成，西烏珠穆沁旗林業草原局黨組書記、局長姚玉清（原任西烏珠穆沁旗安全生產監督管理局黨組書記、局長），西烏珠穆沁旗應急管理局黨組成員包鳳山，西烏珠穆沁旗安全生產綜合執法局局長高棟涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



高曉波簡歷



高曉波，男，蒙古族，1968年7月出生，遼寧建平縣人，函授大學學歷，1997年11月加入中國共產黨，1988年8月參加工作，現任西烏珠穆沁旗旗委常委、政府副旗長。



司全成簡歷



司全成，男，漢族，1971年12月出生，河北陽原縣人，黨校本科學歷，1993年8月加入中國共產黨，1991年12月參加工作，現任西烏珠穆沁旗應急管理局黨組書記、局長。



姚玉清簡歷



姚玉清，男，漢族，1971年9月出生，山西陽高縣人，大學學歷，2001年12月加入中國共產黨，1999年12月參加工作，原任西烏珠穆沁旗安全生產監督管理局黨組書記、局長，現任西烏珠穆沁旗林業草原局黨組書記、局長。