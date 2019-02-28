央行發布金融行業新規

中評社北京2月28日電／2月27日，《商業銀行擔保物基本信息描述規範》金融行業標準發布會在京召開。人民銀行副行長、金標委主任委員範一飛，建設銀行行長王祖繼出席會議並講話。範一飛強調，《商業銀行擔保物基本信息描述規範》不僅有利於提升銀行間和跨行業擔保物基本信息共享和互聯互通，而且為信貸領域探索金融科技和監管科技應用奠定了基礎，為實現同一條件下同物同描述、同物同規則、同物同價值以及消除金融隱性壁壘、落實金融對不同性質經濟體一視同仁政策提供了有力支持。



範一飛指出，近年來金融標準化工作貫徹落實黨中央、國務院決策部署，秉持“金融標準 為民利企”的宗旨，全面實施金融標準化“十三五”規劃，制定發布金融國家標準、行業標準87項，在支持金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革中發揮了重要作用。



範一飛表示，《商業銀行擔保物基本信息描述規範》總結了我國商業銀行擔保物管理的先進經驗，統一了擔保物描述基準和風險管理的“工作語言”，為我國信貸業務精細化管理和產品服務創新提供了支撐，是金融標準支持金融高質量發展的有益探索，不僅有利於提升銀行間和跨行業擔保物基本信息共享和互聯互通，而且為信貸領域探索金融科技和監管科技應用奠定了基礎，為實現同一條件下同物同描述、同物同規則、同物同價值以及消除金融隱性壁壘、落實金融對不同性質經濟體一視同仁政策提供了有力支持。



範一飛強調，金融標準化相關部門和人員要認真學習貫徹習近平總書記在中央政治局第十三次集體學習時的重要講話精神，以“完善金融服務、防範金融風險”為重點，進一步增強金融標準化工作的使命感，加大金融標準尤其是產品服務標準供給，強化金融標準實施，支持商業銀行通過數字化建設和業務創新減輕對抵押擔保的過度依賴，促進緩解民營企業、小微企業融資難融資貴等問題，以充分發揮金融標準對金融高質量發展的基礎、支撐和引領作用，助力金融供給側結構性改革。



王祖繼表示，《商業銀行擔保物基本信息描述規範》的發布實施建立了全社會擔保物的基本信息規範，有效支持和完善了金融基礎設施建設。建設銀行作為擔保物標準的主要起草者，持續加強全面主動風險管理，積極探索擔保物集約化管理機制，強化授信業務關鍵環節的崗位制衡和風險管控，構建了專業化、全覆蓋的風險緩釋管理體系。未來將繼續堅持將服務實體經濟發展與防範化解金融風險有機結合，貫徹落實中央支持發展民營企業、普惠金融、“三農”業務等政策要求，切實解決中小企業融資難問題。



（來源：人民網）