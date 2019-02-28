韓國瑜愛說笑　現在都不太敢直視柯眼睛

韓國瑜出訪新加坡最後一天受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社新加坡2月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜出訪，最後一天新加坡行程，上午參觀新加坡早稻田澀谷高級中學接受聯訪，針對無黨的台北市長柯文哲一日雙塔今晚將住蓮潭會館，韓國瑜表示沒有住那邊，目前也沒有安排行程。韓國瑜用兩個美女來比喻跟柯的關係，他說“想到現在柯P看自己的眼光，都不太敢看他的眼睛。”



韓國瑜最後一天在新加坡出訪，上午安排參觀新加坡早稻田澀谷高級中學，瞭解在當地辦學的情形。該校是一所位於新加坡西海岸的日本寄宿學校，隸屬於早稻田大學。



會後接受媒體聯訪時事話題，媒體詢問今天是二二八紀念日，柯文哲正在一日雙塔，韓市長您則在拼經濟，是否有相互較勁的意味？



不過韓國瑜則指正說，此時此刻參觀早稻田高中，是在拼下一代的教育，昨天參訪青年創業也是為了下一代，經濟跟教育都是靠政府來撐，也是對高雄市民的承諾。



韓國瑜後來講到“農委會”陳吉仲時事話題後，被問會不會乾脆出來選“總統”時，韓先開玩笑說“陳吉仲選“總統”呀？”引起大家哄堂大笑。韓國瑜又說，今天先不談這個，好好來看看學校。



媒體詢問，有提到用兩個美女來比喻跟柯文哲的關係，是怎麼回事？



韓國瑜表示，這只是突然想到小時候聽到一句話，兩個美女互相看對方的時候，是很惡毒的眼神。韓還突然裝作打冷顫的樣子。韓國瑜也說“想到現在柯P看自己的眼光，都不太敢看他的眼睛。”



由於傳出柯文哲今晚會跟韓國瑜著同一間飯店蓮潭會館。針對這部分，韓國瑜則說，現在不住蓮潭會館了，但是很奇怪，住過的地方怎麼變成“總統”套房，明明就是一般的行政套房而已。



而早上韓國瑜走出飯店時，對部分媒體堵訪時，對於明天會不會與台北市長柯文哲見面問題，韓國瑜表示目前還沒有排這個行程。