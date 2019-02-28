世界日報：海外股權掛子女名下或要交稅

圖片來源網絡 中評社北京2月28日電／據美國《世界日報》報道，許多華人父母喜歡在子女不知情之下，將海外資產受益人掛上子女名字，或者使用子女名義投資海外股份、轉讓海外股份到子女名下。會計師指出，新的國際稅法可能讓占10%以上小股權持有者有稅務負擔，父母的“善意”，可能造成子女承擔納稅義務。



特朗普稅改不僅影響個人、企業所得稅，就連國際所得稅也顛覆了過去30年的概念。以往凡是海外收入，只要不將利潤匯進美國不需付稅，只有將錢匯進美國時才需付稅。但自2018年1月1日起，不管是否將海外收入匯入美國，凡是在海外持有10%以上股權，都可能要交稅。



會計師梁俊鍇說，在國際稅務改革中，有一項針對美國納稅人的海外投資收益所得的所得稅——海外投資所得累積盈餘遣返稅。無形資產所得稅（簡稱GILTI稅）是遣返稅的延續，也是稅改後年度海外投資收益的課征方式。不管是否真的有利潤分配給美國納稅人股東，只要每年有海外投資收益，都必須申報GILTI稅，並在當年繳稅。同樣，美國納稅人持有10%及以上的海外投資公司股份，都需填寫5471表格並繳納GILTI稅。



梁俊鍇以個人持有的公司舉例，A先生在中國大陸設有公司，為了以後讓兒子繼承該公司，早早就將公司部分產權放在兒子的名下，但兒子是美國公民，自特朗普通過稅改後，只要A先生公司有利潤，兒子在當年就得繳稅，“這將造成孩子未來面對許多繳稅問題”。事實上有納稅義務的投資人也一樣，只要投資某公司超過10%以上，即使沒有管理公司，也得讓公司提供數據申報與付稅。



會計師葉俊麟也指出，新稅法提供納稅人低稅賦，主要是鼓勵海外更多產業與金錢回流美國。國際稅法非常複雜，特朗普稅改後更加複雜。若父母將產權轉移給兒子，除了涉及國際稅法外，也另有贈與稅與遺產稅的問題。